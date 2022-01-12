Названа стоимость всех безлимитных проездных, вводимых в Кузбассе с 15 января 2022 года

Безлимитные проездные введут для всех каьегорий пассажиров, включая школьников, студентов, пенсионеров и предпенсионеров Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

После повышения стоимости проезда и введения дифференцированный оплаты поездок в зависимости от способа расчета - наличными деньгами или безналом, в Кемерове и прочих городах области появятся и безлимитные проездные билеты, которые позволят сэкономить на поездках в автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом во время пресс-конференции, прошедшей в среду, 12 января, рассказал начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово Алексей Ермолаев.

Безлимитные проездные появятся для всех категорий граждан: школьников, студентов, пенсионеров и предпенсионеров и прочих пассажиров, не имеющих льгот. Они будут электронными и приобрести их смогут лишь обладатели транспортных карт. Для приобретения безлимитного проездного билета обладателю карты, начиная с 15 января 2022 года, необходимо будет скачать на телефон мобильное приложение «Мой транспорт» или «Т-карта», в зависимости от того, какой оператор работает в муниципалитете (подробнее смотрите: «Мобильные приложения для транспортных карт в городах Кузбасса»). Затем по номеру карты зарегистрировать личный кабинет в приложении и, зайдя в него, приобретать нужный проездной: на день, неделю или месяц.

Стоимость безлимитного проездного билета для школьников и учащихся на один день составит 84 рубля, на неделю - 252, на месяц - 700 рублей. Для пенсионеров и предпенсионеров - 72, 216 и 600 рублей соответственно, для остальных пассажиров - 150 рублей, 450 и 1250 рублей.

Добавим, что если льготные категории пассажиров (школьники, учащиеся и пенсионеры) в отсутствие транспортной карты рассчитаются обычной банковской, то оператор спишет стандартную цену билета - 25 рублей.

КОНКРЕТНО

Мобильные приложения для транспортных карт в городах Кузбасса

Мобильное приложение «Т-карта»

Кемерово,

Анжеро-Судженск,

Березовский,

Зеленогорск,

Мариинск,

Промышленная,

Тайга,

Топки,

Тисуль,

Тяжин,

Юрга,

Яшкино.

Мобильное приложение «Мой транспорт»:

Новокузнецк,

Белово,

Ижморский,

Ленинск-Кузнецкий,

Гурьевск,

Киселевск,

Междуреченск,

Мыски,

Осинники,

Полысаево,

Прокопьевск,

Таштагол.