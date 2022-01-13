Эксперты РСХБ поделились основами кибергигиены при использовании мессенджеров

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Многие пользователи мобильных устройств доверяют мессенджерам подробности своей деловой и личной жизни, но при этом не задумываются о том, что информация, попавшая в Интернет, может быть использована киберзлоумышленниками против них. Хакеры могут «проникать» в мобильное устройство без физического контакта с ним в то время как пользователь ничего не подозревает.

- Большое количество владельцев смартфонов даже не догадываются о том, что устройство знает о своем хозяине намного больше, чем его друзья или коллеги. И при несоблюдении мер предосторожности данные могут быть не только украдены, но и использованы в корыстных целях. Эксперты Россельхозбанка подготовили правила кибергигиены: они простые, настройка устройства не займет много времени, но защита ваших личных данных увеличится на порядок, - рассказал директор Департамента информационной безопасности РСХБ Андрей Соколов.

• Не оставляйте телефон без присмотра в общественных местах. Обязательно установите пароль для разблокировки устройства или включите биометрическую защиту. Старайтесь не заряжать свои устройства чужими кабелями для зарядки и сторонними USB-розетками;

• Не повышайте привилегии на устройстве: jailbreak или root повышают уязвимость устройства;

• Не устанавливайте сторонние сертификаты на устройство. Если приложение или Интернет-ресурс отказывается работать через текущее Wi-Fi соединение, это может означать, что данная точка небезопасна и лучше от нее отключиться, чтобы не подвергать опасности остальные приложения, в особенности мобильный банк;

• Следите за актуальностью операционной системы вашего мобильного устройства и версией приложений, настройте автоматическое обновление. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов: Google Play, App Store и т. д.;

• Используйте сложные пароли длинной не менее 12 символов или парольные фразы. Меняйте пароли как можно чаще и помните: один сервис - один пароль. Для удобства используйте приложения генерации и хранения паролей: KeePass, iCloud Keychan, LastPass, Kaspersky Password Manager и подобные;

• Ограничьтесь на личных устройствах использованием только необходимого минимума программ. Вовремя удаляйте с устройства неактуальные и не используемые сервисы и программы;

• Не открывайте подозрительные ссылки и вложения, полученные в мессенджерах. Не забывайте про фишинг;

• Старайтесь ограничить использование публичных Wi-Fi сетей, например, в кафе, в общественном транспорте, в гостиницах и т. д. Используйте только зашифрованное соединение;

• Обязательно смените стандартный пароль администратора на домашнем роутере и следите за актуальными обновлениями его программного обеспечения;

• Не публикуйте онлайн то, что не сделали бы прилюдно. То, что загружено в Интернет, остается там навсегда и доступно всем;

• Настройте дополнительную приватность в мессенджерах: отключите отображение отправителя и текста сообщения на заблокированном экране, а также отключите отчеты о прочтении, настройки отображения времени последнего посещения, будьте аккуратны с предоставлением доступа приложений к вашим фото, видео, контактам, геолокации и прочее. Регулярно проверяйте историю активности. При обнаружении аномального использования осуществите выход из приложения со всех устройств и измените текущий пароль.

• Настройте двухфакторную аутентификацию в используемых мессенджерах и для аккаунтов Apple и Google.

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