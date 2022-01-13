Ученые Кемеровского медицинского университета (участник НОЦ «Кузбасс») исследуют роль микрофлоры в поддержании здоровья человека

Фото: Дмитрий ТАРУСИН.

Сотрудники кафедры микробиологии, иммунологии и вирусологии КемГМУ занимаются исследованиями в области микрофлоры человека. Основная цель исследований - разработка персонифицированных подходов к укреплению здоровья человека и улучшения качества жизни пациентов с такими заболеваниями, как, к примеру, ВИЧ-инфекция и туберкулез.

Кузбасские ученые-микробиологи стали обладателями патента на технологию получения вещества, стимулирующего бифидобактерии конкретного человека.

Еще один патент закрепляет за учеными КемГМУ авторское право на технологию получения экзополисахаридов нормальной микрофлоры. Разработки ученых направлены на поиск новых биологических веществ, которые могут стать основой современных антибактериальных, противовоспалительных и иммунокорректирующих препаратов.

В настоящее время доказана связь микробиоты с большим количеством заболеваний: с развитием рака прямой кишки, сахарного диабета и аутоиммунных заболеваний. Именно полезные бактерии по мнению ученых могут поддерживать здоровье человека, тем самым снижая риск возникновения целого ряда патологий.