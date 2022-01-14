Ситилинк для всех: выгодные условия и акции для корпоративных клиентов

Фото: пресс-служба Ситилинк.

Ситилинк - один из крупнейших интернет-магазинов, предлагающий кузбасскому бизнесу товары 1000 мировых брендов и 90 000 наименований товаров. В ассортименте есть и другие категории товаров: мебель, офисная техника, канцелярские товары, садовая и строительная техника, автотовары и многое другое. Полный сервис по доставке, сборке и настройке, онлайн-возможности, удобные способы получения товара - это далеко не все преимущества работы с Ситилинк.

Всеохватность

Крупнейший ритейлер страны по продаже самых разнообразных товаров, кроме интернет-магазина citilink.ru, включает более 1000 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. С 2008 года сеть сотрудничает с корпоративными клиентами, которых уже более 200 000 по России.

Фото: пресс-служба Ситилинк.

В прошлом году ассортимент Ситилинк расширился: добавились системы безопасности, торговое оборудование, широкий выбор электроинструментов, товары для детей, геймеров или спортсменов и многое другое. Помимо эксклюзивного оборудования, есть и товары категории «премиум».

Добавим, что Ситилинк, входящий в ГК Merlion, дважды занял первое место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники», второе место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight и восьмое место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes.

Диджитал-обслуживание

С каждым месяцем в России растет количество покупателей, предпочитающих приобретать товары онлайн. Российский рынок в этой сфере показал самый мощный рывок на мировом уровне и вырос на 58% по итогам 2020 года, составив 2,7 триллиона рублей при числе заказов в 830 миллионов.

Ситилинк использует все онлайн-возможности. «Личный кабинет» B2B на веб-ресурсе - основной инструмент оформления заказов. В нем можно выгрузить счет на оплату, просмотреть историю заказов, следить за акциями и накапливать бонусы. Заказать товары можно не только через «Личный кабинет», но и через диалоговый интерфейс в Telegram или с помощью персонального менеджера, а также лично посетив отдел корпоративных продаж при магазине, расположенном в торговом центре «Я» на проспекте Кузнецком, 33Б.

Фото: пресс-служба Ситилинк.

Оплатить покупку можно с помощью безналичного расчета или через сервис «Сбербанк.Онлайн», расчет через который проходит за 10-15 минут, в то время как классическая оплата B2B-счетов может длиться до трех банковских дней.

Удобства добавляет электронный документооборот на сайте, позволяющий быстро отправлять и получать документы онлайн, что значительно экономит время заказчиков и уменьшает затраты на почтовые расходы.

Получить товар можно из магазина, из пункта выдачи или оформив доставку. Оплата через «Сбербанк Бизнес.Онлайн» сокращает расчетных операции до 10-15 минут с момента оформления. При этом сразу после оплаты ритейлер получает уведомление и информацию о юрлице покупателя для закрывающих документов. Затем поставщик может отгрузить товар или оказать услугу, не дожидаясь поступления денег или платежного поручения.

Минимизируем траты партнеров

Для корпоративных клиентов Ситилинк предусмотрел ряд услуг, которые легко позволяют перенести закупки в онлайн-формат и сделать это на выгодных условиях. Достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании. Там же находятся и персональные предложения для членов «Клуба.Ситилинк»: бесплатная доставка, особые условия обмена и возврата, начисления бонусов и скидки. Кроме того, за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, связь с которым можно вести по телефону, электронной почте и через мессенджер Telegram. Он поможет подобрать товары и ответит на любые вопросы. Для личного общения в некоторых магазинах открыт отдел корпоративных продаж.

Также Ситилинк предлагает выгодные условия по лизингу IT-оборудования, техники и мебели с гибким графиком погашения платежей и экономии на налоге на прибыль. Бизнесу становится комфортнее беречь ресурсы в условиях ограниченного бюджета.

Фото: пресс-служба Ситилинк.

Сохраняем время клиентов

Один из самых дорогостоящих ресурсов в экономической ситуации - время. Компания Ситилинк предоставляет качественный, быстрый сервис и широкий ассортимент товаров для решения даже самых нетривиальных задач. С большинством производителей работа идет напрямую, что дает уверенность в качестве продукции. Широкая география магазинов Ситилинк обеспечивает доставку объемных заказов крупногабаритных товаров в двух-трехдневный срок. На citilink.ru большой выбор дополнительных сервисов: сборка техники и установка ПО, услуги по гарантии и страхованию, конфигуратор ПК и другие.

Ситилинк твердо удерживает лидерскую позицию, и его партнеры могут быть уверены, что они получат все, что нужно еще и с приятными скидками.