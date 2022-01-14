В Прокопьевском районе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс при поддержке угольщиков АО «Стройсервис»

Фото: пресс-служба «Стройсервис».

Современный оздоровительный комплекс, площадью 550 квадратных метров обеспечит более 2000 жителей регулярными занятиями спортом. В здании созданы все условия для комфорта посетителей: оборудованы универсальный спортивный и тренажерный залы, шахматный клуб, медкабинет, в раздевалках размещены душевые кабины. Калачевская школа, на территории которой построен объект, будет использовать спорткомплекс для проведения уроков физической культуры.

Фото: пресс-служба «Стройсервис».

На открытии объекта глава Прокопьевского района Наталья Шабалина выразила благодарность компании за поддержку и помощь при строительстве: «Хотелось бы поблагодарить угольную компанию «Стройсервис», которая вместе с нами шагнула в эту программу. Вложили свои не малые средства, они у нас отвечают за всю территорию Калачевского образовательного учреждения».

Фото: пресс-служба «Стройсервис».

- С Калачевской школой у нас заключены социальные соглашения, помогаем с ремонтом и переоборудованием, оперативно, буквально по звонку, решаем возникающие проблемы: почистить снег, выделить необходимую технику. Постоянно оказываем финансовую поддержку преподавателям. За выполнение дополнительных задач и достижения они поощряются премиями от предприятия, - говорит первый заместитель генерального директора разреза «Березовский» Федор Зайцев.

Фото: пресс-служба «Стройсервис».

В рамках социально-экономического сотрудничества разрез «Березовский» профинансировал ремонт фасадов и помещений, а также переоборудование школьных мастерских Калачевской школы. Современная кухня, новые верстаки, токарный станок, 3D-принтер и проектор позволят детям получить знания, умения и навыки, которые обязательно пригодиться во взрослой жизни и могут даже стать профессией.

Фото: пресс-служба «Стройсервис».

По словам директора «Калачевской СОШ» Ольги Мухи благодаря разрезу «Березовский» школа получила современные и комфортные мастерские, которые позволят детям покорить новые горизонты: успешно участвовать в региональных проектах, детально изучить целый ряд востребованных профессий, в том числе и в угольной отрасли.