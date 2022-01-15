Смотрим спектакль по пьесе румыно-французского писателя и выставку репродукций картин известной мексиканской художницы ХХ века

Фото: Надежда БОЙКОВА.

Драма Фриды Кало

Знакомимся с творчеством культовой мексиканской художницы.

В Новокузнецком художественном музее до конца января проходит выставка «Фрида Кало. Искусство раненой души», представляющая репродукции картин известной мексиканской художницы ХХ века, выполненные техникой жикле.

Многие знакомы с трагической судьбой этой яркой женщины, феминистки, марксистки, бунтарки. Еще в детстве переболев полиомиелитом и оставшись хромой в 18 лет, она пережила страшную автобусную аварию, в результате которой позвоночник девушки оказался раздроблен, и Фрида потеряла способность к деторождению. В общей сложности она перенесла 33 операции. Будучи прикованной к постели, мексиканка взялась за кисти и краски и начала писать то, что могла - свое отражение в зеркале, установленном под балдахином кровати.

Подавляющее число работ Фриды - это автопортреты. Главный сюжет - ее мучительное переживание собственного бесплодия. Также художница активно раскрывает тему катастрофы, перевернувшей ее жизнь. Кто-то считает Кало представительницей школы сюрреализма, другие называют ее работы фолк-артом. Важнее другое. Фрида никого не оставляет равнодушным. Ею восторгаются, ее ненавидят. Однако не могут не признавать ее влияния на развитие мексиканского и мирового искусства.

Кроме картин маслом на экспозиции можно увидеть карандашные наброски, акварели и фотографии Фриды с ее мужем художником-монументалистом Диего Риверой.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (3843) 77-48-66

Время работы: вторник, среда, пятница, суббота с 10.00 до 18.00, четверг с 12.00 до 20.00, понедельник - выходной

Цена билетов: от 200 до 250 рублей

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Фото: Новокузнецкий драматический театр.

За гранью быта и реальности

Смотрим спектакль о гостье, которую нельзя прогнать, и немного о любви.

Новокузнецкий драматический театр предлагает вниманию зрителей спектакль по пьесе румыно-французского писателя Матея Вишняка «История медведей панда, рассказанная одним саксофонистом, у которого имеется подружка во Франкфурте».

Его премьера состоялась только в ноябре 2021 года, и отзывы зрителей говорят о том, что это очень милый спектакль! Нежный, теплый, в нем отсутствуют четкие границы, он словно акварель. Неожиданные приемы повествования, удачная музыка - все переносит в какое-то совсем другое измерение - измерение прекрасного неизведанного идеального чувства.

Спектакль начинается с того, что двое незнакомцев просыпаются утром в одной постели. Он и она. Поначалу детали разговора воссоздают атмосферу «угарной» комедии: он не помнит ни ее имени, ни где они познакомились... Так могла начинаться романтическая история с флиртом и постепенным сближением героев. Или это могла быть изящная французская комедия с предсказуемым, но от того не менее счастливым финалом. Однако начало обманчиво. И одинокого саксофониста ждет не просто девятидневный роман с загадочной француженкой, а знакомство и расставание с самим собой.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (3843) 74-30-43

18 января, начало в 18.30

Цена билетов: 600 рублей