В Кемерове не смогли сосчитать зимующих уток

В Кемерове прошла акция «Серая шейка-2022». Фото: Надежда БОЙКОВА

В субботу, 15 января, в областном центре состоялась экологическая акция «Серая шейка-2022». В ее рамках подсчитывают зимующих на территории города водоплавающих.

Известно, что в Кемерове и его окрестностях обитает три вида зимующих уток: гоголь, крохаль и кряква (последняя как раз облюбовала кемеровские водоемы). Первым двум видам ни к чему переселяться в город: они питаются рыбой в естественной среде. Что интересно, кряквы только в Кемерове настолько смелые, чтобы есть с рук, за городом они сразу же срываются и улетают, едва завидев человека.

По традиции кемеровские участники акции встретились на территории парка «Антошка», где уже много лет обитает целая колония уток. Организатором «Серой шейки» в Кемерове уже много лет является педагог городской станции юных натуралистов Елена Радостева.

На подсчет уток пришли группы детей разного возраста под руководством педагогов и экологов. Всех разделили на группы, а педагогам повязали зелёные повязки - они дежурные, которые следили за детьми, чтобы с ними ничего не случилось, ведь на реке тонкий лёд. Как раз по этой причине уток считают, не заходя за бордюр.

Подсчет ведется не только по количеству, но и по полу. То есть, участники акции считают еще и сколько самцов, сколько самочек. Различить их легко: селезни зимой имеют яркую окраску - зеленую голову, а утки женского пола с головой серо-коричневого окраса

Считают уток без каких-либо специальных приборов - просто наблюдая, можно и фотографировать.

Однако в этом году сосчитать зимующих уток участники акции не смогли: все утки разлетелись и на месте их обычного пребывания осталось всего несколько штук.

Впрочем организаторов это не смутило, просто процесс подсчета завершится немного позднее.

В завершение встречи Елена Радостева рассказала пришедшим, чем нужно кормить уток. Преимущественно это овес. Орнитологи до сих пор спорят о том, можно ли подкармливать уток сухим батоном. Кто-то считает, что это вредно, а кто-то считает, что если бы не было батона, которым многие подкармливают птиц - не было бы и уток. Однако со стопроцентной уверенностью можно сказать, что категорически нельзя давать этим птицам ржаной и свежий хлеб.