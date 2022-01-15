Как Малая Нобелевская премия повлияла на жизнь школьника из Кузбасса

Вадим Санников разработал программно-аппаратный комплекс для распознавания движений кисти руки. Фото: личный архив семьи Санниковых.

В мае прошлого года россиянин - кемеровский школьник Вадим Санников впервые за 21 год выиграл всемирный конкурс исследовательских и инженерных разработок ISEF, в котором участвовали почти две тысячи юных изобретателей из восьмидесяти стран. Проект юного кемеровчанина, которому отдали пальму первенства в номинации «Встроенные системы», называют прорывом в сфере нейротехнологий.

Вадим Санников разработал программно-аппаратный комплекс для распознавания движений кисти руки под руководством преподавателя «УникУм» Владислава Немова. Прибор надевается на руку, распознает активность мышц, сигнал передается в программу - действия руки повторяются. И все это на расстоянии. Пользоваться устройством можно везде, где применяется ручной труд. На разработку прибора ушел год. Помимо медали Вадим Санников получил премию в пять тысяч долларов.

Фото: личный архив семьи Санниковых.

Чтобы узнать, что сейчас происходит в жизни Вадима Санникова «Комсомолка» связалась с мамой победителя. Оказалось, что в детстве у юного кузбассовца предпосылок к изобретательству не возникало до девятого класса. Вадим понял, что пора задумываться о поступлении в вуз, он нашел Центр детского научного и инженерно-технического творчества «УникУм», созданный в Кузбасском государственном техническом университете.

- У Вадима была тяга к компьютерному программированию, поэтому он поступил в «УникУм». Затем сдал экзамены на поступление в Лицей Академии Яндекса и с успехом прошел. Он просто определился сам. Мы его в этом поддерживали, - отметила Елена Санникова.

Мама Вадима рассказала, что в период ОГЭ и ЕГЭ очень переживала за сына, так как на юношу взвалилась большая нагрузка, приходилось совмещать школьные занятия с уроками в «УникУме» и Лицее Академии Яндекса.

- Он физмат, время на историю и русский язык не хотел терять. У нас возникали разногласия, так как эти предметы никто не отменял. Школа пошла нам на встречу, так как знала, что Вадим все сдаст и подтянет,- сообщила Елена Сергеевна.

Родители Вадима понимали, что все его достижения не принесут льгот при зачислении в вуз, который он хочет. Потому что существует определенный перечень всероссийских олимпиад при поступлении.

- По нему было видно, что он вымотался. Несмотря на это он русский язык сдал на 98 баллов. Вадим понимал, что для поступления на бюджет ему необходимо более 300 баллов, - говорит Елена Санникова.

Сейчас Вадим Санников является студентом СПбГУ программы математики и компьютерные науки. Кузбассовец посвящает все свое время образованию. Изобретательство отложил пока в сторону на время сессии. Вадиму, конечно же, хочется в дальнейшем, чтобы в вузе нашелся тот руководитель, который будет наставником в новых проектах, так как для него очень важно общение с интересным специалистом и почерпывать новые знания и навыки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кемеровские школьники изобрели мобильный измерительный комплекс

Кузбасские ученики «УникУма» буквально живут наукой и техникой и придумывают удивительные изобретения. Так, 16-летний Константин Маер и 17-летний Константин Воротков создали мобильный измерительный комплекс. Их устройство необходимо для измерения температурных показаний датчиков на производстве. Свое изобретение ребята создавали полгода. За время обучения юные изобретатели научились управлять проектной деятельностью и наслаждаться результатом своей кропотливой работы. Сейчас школьники готовятся к этапу во всероссийском детском научном конкурсе.

- Человек подсоединяет температурные датчики к клеммам. После этого устройство считывает данные датчика и записывает их в таблицу в Excel, - рассказал Константин Маер о процессе измерения температуры.

Система кемеровских школьников отличается от аналогов тем, что она будет наиболее выгодна компаниям по стоимости. Ключевая особенность данного устройства в то, что оно совмещается в себе мини компьютер, прибор для считывания и обработки информации. Кроме того, система работает автономно, мощности аккумулятора хватит на пять часов работы.