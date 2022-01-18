Суровые крещенские морозы обойдут стороной Кузбасс

Крещение в регионе обойдется без крепких морозов, которые могли бы помешать желающим окунуться в купель. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году Крещение в регионе обойдется без крепких сибирских морозов, которые могли бы помешать желающим окунуться в купель. Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе ожидается небольшое похолодание вслед за резким потеплением. Так, во вторник, 18 января, столбики термометров днем покажут -4… -9 градусов. Ожидается юго-западный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Осадков не ожидается, на дорогах сильная гололедица.

В среду, 19 января, в крещенскую ночь похолодает до -15… -20 градусов, местами до -25 градусов, днем -12… -17 градусов, местами -5… -10 градусов. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Также будет преимущественно без осадков.

В четверг, 20 января, ночью -18… -23 градусов, местами до -28 градусов. Днем столбики термометров покажут -14… -19 градусов, местами -8… -13 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду. Осадков также не ожидается.

В пятницу, 21 января, в ночное время температура упадет до -16… -18 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -14… -20 градусов. Погода ожидается безветренная и тихая. В этот день в отдельных районах области пройдет небольшой снег.