В Кузбассе из-за штамма коронавируса «омикрон» вернули целый ряд ограничений

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе вернули ряд ограничений из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Распоряжение губернатора «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) опубликовано на сайте «Электронный бюллетень правительства Кемеровской области – Кузбасс» 21 января.

В документе сказано, что в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, вызванного новым штаммом «омикрон», с 24 января в регионе все официальные спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.

С 1 февраля на работу с непрерывным режимом изоляции 14 дней переводятся работники организаций с круглосуточным пребыванием взрослых (в домах для престарелых и инвалидов, интернатах, хосписах, домах и отделениях сестринского ухода, психиатрических больницах и диспансерах, психоневрологических диспансерах, отделениях паллиативной помощи), а также в домах ребенка. Кроме того, приостанавливается деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания.

Работодателям рекомендовано перевести не менее 30% работников на дистанционный режим, это касается сотрудников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин. Перечисленным выше категориям по возможности необходимо предоставить отпуска. На входах в организации должны быть установлены бесконтактные термометры.

В школах, ссузах, вузах и организациях дополнительного образования необходимо обеспечить термометрию на входе, а также подготовиться к переходу на дистанционный режим - в случае ухудшения эпидситуации.

Организациям и предпринимателям нужно усилить санитарно-противоэпидемические мероприятия: проводить уборку и дезинфекцию помещений, салонов транспортных средств, контролировать соблюдение масочного режима, наличие QR-кодов.

Для всех жителей региона обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

В случае дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки штаб по охране здоровья населения рассмотрит вопрос об отмене массовых мероприятий в театрах, цирках, кинотеатрах и других закрытых помещениях, а также о введении дополнительных ограничений.