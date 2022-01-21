«Кузбасстопливосбыт» показал общественникам и органам власти работу складов с углем для жителей

Фото: пресс-служба ОНФ и мэрии г. Кемерово.

Компания «Кузбасстопливосбыт» показала активистам Общероссийского народного фронта (ОНФ), представителям органов государственной власти и местного самоуправления работу складов с дотационным углем для населения Кемеровской области.

В выездном мониторинге организации работы по обеспечению населения углем приняли участие сопредседатель Регионального штаба ОНФ в Кузбассе, заместитель председателя Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса Юрий Скворцов, заместитель главы г. Кемерово Сергей Лысенко, представители Министерства угольной промышленности Кузбасса и ГКУ «Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса», а также активисты ОНФ.

Фото: пресс-служба ОНФ и мэрии г. Кемерово.

Они ознакомились с работой угольных складов компании «Кузбасстопливосбыт» в городах Кемерово и Топки.

Генеральный директор ООО «Кузбасстопливосбыт» Андрей Харитоненко рассказал об итогах работы по обеспечению населения Кузбасса дотационным углем в 2021 году и планах на 2022 год.

В 2021 году «Кузбасстопливосбыт» отгрузил населению Кузбасса свыше 500 тыс. тонн дотационного угля. Компания не только полностью выполнила свои обязательства по обеспечению кузбассовцев топливом в рамках заключенного с Администрацией Кемеровской области соглашения, но и по просьбе Администрации обеспечила дополнительные объемы поставок дотационного угля населению.

По заключенному с Администрацией Кемеровской области соглашению на 2022 год «Кузбасстопливосбыт» отгрузит населению Кузбасса более 520 тыс. тонн дотационного топлива. При этом на складах компании сейчас находится 60 тыс. тонн угля, что примерно равняется трехнедельному запасу.

«У нас идет ритмичная железнодорожная отгрузка топлива, что позволяет сохранять запасы на складах постоянными и неснижаемыми. Цены на дотационное топливо для населения, которые утверждает Региональная энергетическая комиссия Кузбасса, в 1 полугодии 2022 года остались неизменными по сравнению с декабрем прошлого года», - рассказал Андрей Харитоненко.

На рабочем совещании также была затронута тема контроля качества дотационного угля для населения.

Юрий Скворцов, сопредседатель Регионального штаба Народного фронта в Кемеровской области, заместитель председателя Законодательного собрания Кемеровской области – Кузбасса:

«В настоящее время эксперты Народного фронта изучают все аспекты организации работы по обеспечению населения углем, в первую очередь – вопросы, которые волнуют граждан. Это и определение социальной нормы твердого топлива на одно домовладение, и стоимость доставки, и качество угля. Мы отметили, что зачастую у граждан отсутствует актуальная информация о том, как происходит обеспечение углем, поэтому разъяснительную работу должны проводить как сами поставщики, так и профильные органы власти на уровне региона и конкретного муниципального образования. Со своей стороны, эксперты Народного фронта продолжат анализировать данный вопрос и подготовят свои предложения в адрес всех участников процесса».

Фото: пресс-служба ОНФ и мэрии г. Кемерово.

Сергей Лысенко, заместитель главы города, начальник управления ЖКХ администрации города Кемерово:

«Вопрос по обеспечению углем населения – важный, каждое обращение кемеровчан по качеству угля и его наличию держим на контроле. Периодически выезжаем на угольные склады для проверки ситуации».

«Количество обращений от населения по качеству угольной продукции «Кузбасстопливосбыт» в 2021 году снизилось по сравнению с 2020 годом, составив менее 0,1% от общего числа потребителей», - прокомментировал Андрей Харитоненко. Он рассказал, что компания поставляет населению уголь с расположенного в Кузбассе разреза Виноградовский. Контроль качества топлива осуществляется непосредственно на разрезе, а также в сертифицированной независимой лаборатории. Компания работает со всеми поступающими от потребителей обращениями по поводу качества продукции. При необходимости проводятся дополнительные экспертизы.

При этом генеральный директор компании отметил, что «Кузбасстопливосбыт» является не единственным поставщиком дотационного угля населению Кемеровской области, занимая на данный момент около 50% данного сегмента рынка.

Сбытовая сеть «Кузбасстопливосбыт» включает 15 филиалов, обеспечивающих население 19 муниципальных округов Кемеровской области дотационным топливом.

««Кузбасстопливосбыт» - старейшая в Кемеровской области компания, поставляющая социальный уголь населению с 2003 года. В последнее время в социальных сетях появилось много непроверенной информации, не имеющей к нашей компании никакого отношения. Никаких проблем с отгрузкой угля населению у нашей компании нет: угля на складах много, цены на него не поднимались. Являясь лидерами рынка и социально ответственной компанией, мы готовы плотно сотрудничать с представителями общественных организаций и органов государственной власти в вопросах обеспечения информационной открытости контроля поставок дотационного угля нашей компании населению», - заявил Андрей Харитоненко.