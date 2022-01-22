На шахте в Кузбассе горняка убил сломавшийся комбайн

На шахте в Кузбассе погиб горнорабочий очистного забоя. Фото: прокуратура Кемеровской области.

Около 3 часов 30 минут в субботу в забое шахты «Осинниковская» было обнаружено тело 32-летнего горняка.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, при производстве работ был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя. По предварительной информации, при добыче угля работал комбайн для его складирования, в котором запали загребающие лопатки. В результате рабочего задело ковшом, он получил травмы, повлекшие его смерть.

На место происшествия выехали прокурор города Осинники Андрей Фролов и кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов. Прокуратурой Кемеровской области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с несчастным случаем на шахте.

При выявлении нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.

Сейчас тело погибшего поднято на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные мероприятия по выяснению причин ЧП.