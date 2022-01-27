Забытый вкус - в промышленных масштабах

Фото: Юрий СЛЕПЦОВ.

Начиная с X века, на Руси все от бедняков до царей употребляли в пищу этот уникальный продукт. Овощ, о котором идет речь, из-за своей морозоустойчивости быстро прижился в нашем суровом климате, а наши предки, гораздо лучше нас разбирающиеся в правильном питании, быстро оценили ценные свойства блюда, сегодня считающегося исконно русским. О промышленном производстве квашеной капусты нам рассказал предприниматель из Новокузнецка Юрий Слепцов. Его сочная хрусткая капуста, произведенная по старинному рецепту, давно упрочилась на полках сети «Калина-Малина» и завоевала любовь гурманов не только Сибири, но даже Европы и Канады.

Витамины в банке

- Юрий Николаевич, как вдруг вы взялись за производство квашеной капусты?

- В 1983 году, когда я трудился на заводе в Ангарске - ведь по профессии я технолог коксохимического производства, - мой коллега молдаванин поделился со мной рецептом хрустящей квашеной капусты. Прошли годы, и только в 2010 году я принял решение профессионально заниматься консервированием овощей. Подумал, я люблю капусту, нигде в магазинах не найти того вкуса, хрустящей, в меру соленой, с ярко выраженным балансом кислинки и сластинки. И решил сам сделать капусту дома по тому молдавскому рецепту. Попробовал, и у меня очень хорошо получилось: один в один вкус детства. И рецепт самый простой: только капуста, соль и морковь. Никаких сахара, воды и уксуса!

А поскольку я привык все масштабировать и доводить до идеала, со временем мне захотелось сделать так, чтобы эта ценная продукция была доступна каждому. Я начал адаптировать домашнее производство под промышленное: совершенствовал технологию и вникал во все химические процессы вплоть до микробиологии. Мне было важно создать массовый, доступный каждому и при этом вкусный, максимально полезный продукт. В итоге уже 12 лет я занимаюсь квашением капусты.

Фото: Юрий СЛЕПЦОВ.

- Мало того, что вкусная, квашеная капуста еще и полезная, ведь так?

- Конечно! По сути, это уникальный по составу витаминно-минеральный комплекс. Главное его достоинство - наличие редкого витамина U, способствующего мягкому очищению ЖКТ. А также множество натуральных полезных бактерий и клетчатка делает квашеную капусту очень нужным продуктом. Она деликатно и легко справляется с проблемой лишнего веса, заселяет наш организм полезными ферментами и микроэлементами, помогает побеждать простуды, вирусы и другие недуги, оказывает общеукрепляющее действие и даже способствует профилактике онкологических заболеваний.

И, подчеркиваю, у настоящей капусты особенный вкус. Раньше хозяйки клали в квашеную капусту минимум соли, ведь она была очень дорогая. Однако со временем хозяйки стали хитрить, ускоряя процесс приготовления капусты с помощью рассолов, уксуса, модернизировать ее вкус, добавляя сахар. Возможно, многие просто не знали, что все это убивает природную пользу бактерий.

Сочетая науку и традиции

- Юрий Николаевич, каков же секрет мастера?

- Рецепт настоящей закваски прост только на первый взгляд. В нем много секретов и особенностей. Про все не расскажу, поведаю об основных. В процессе квашения в капусте зарождаются полезные бактерии. Причем у каждых свой период созревания. Раньше хозяйки передавали лучшие рецепты из поколения в поколение и точно знали, когда и как следует квасить капусту. У нас же в промышленных масштабах их семейные секреты модернизировались в четкую технологию. Надо ведь понимать не только то, как в результате молочнокислого брожения образуются бактерии, но и то, как сохранить их в каждом кусочке, чтобы получился живой продукт. С уксусом нам не по пути. Продлевая заготовкам жизнь, он убивает в них все живое. Из жидкостей в нашем продукте есть только натуральный сок капустного листа, потому-то ее рассол сродни лекарству. А главные помощники в сохранении бактерий - это определенный температурный режим и санитарно-гигиенические нормы. Чистота в наших цехах идеальная. Я дотошно изучил все микробиологические процессы и за технологическим процессом до полной готовности слежу лично.

- Благодаря чему квашеная капуста от Юрия Слепцова обладает столь неповторимым вкусом и уникальными полезными свойствами?

- Содержащиеся в ней природные сахара сбраживаются молочнокислыми бактериями, получается молочная кислота. Именно она в сочетании с солью и дает тот необыкновенный вкус. Ей же мы обязаны и рекордным сроком, в течение которого капуста может храниться, ведь она не дает микробам ни единого шанса. В свое время, благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты, квашеная капуста служила эффективной профилактикой авитаминоза и цинги для моряков дальнего плавания. Капитан Джеймс Кук рассказывал, что открытию Гавайских островов он обязан именно капусте, которая помогла выжить его команде. Наши предки использовали квашеную капусту в качестве профилактики и лечения многих заболеваний.

- Как удается без потери качества донести идеальный вкус до покупателя?

- Увы, регулировать погоду не в наших силах, поэтому мы доставляем нашу продукцию в торговые точки в рефрижераторах со стабильной температурой. Свою квашеную капусту я поставляю только в магазины сети «Калина-Малина», где строжайшие требования к поставщикам, а потому на полках - только натуральные продукты высшего качества. У меня щепетильное отношение к продавцу моего детища. Руководство «Калины-Малины» уверено в качестве моей квашеной капусты, а я - в соблюдении всех требований по хранению продукции. Как говорится, мы нашли друг друга.

Высокие стандарты качества

- Почему вы не рассматриваете другие сети, кроме «Калины-Малины» для реализации вашей капусты?

- У меня высокие требования к тем, кто выступает посредником между мной и покупателем. А с теми, кто за снижение цены в ущерб качеству, мне не по пути. Подобная политика спровоцировала на продуктовом рынке дефицит натурального. И так получается, что благодаря высоким требованиям руководства сети «Калина-Малина», именно в ее магазинах продаются только отборные продукты, в том числе моя квашеная капуста. А покупатели пусть сами выбирают те или иные товары. Только при этом стоит понимать, что натуральный продукт имеет свою реальную стоимость.

- Из чего складывается стоимость квашеной капусты от Юрия Слепцова?

- Она начинает формироваться с отбора семян для выращивания капусты и моркови. Я и мои сотрудники лично контролируем и эти параметры, и биологическую спелость овощей, и даже наличие в них природных сахаров. Сырье для нашей квашеной капусты должно быть убрано в строго определенное время, полностью напитавшись всем полезным от земли и солнца.

- Каким образом?

- С помощью специальных измерительных приборов, которые тоже недешево стоят. А ведь нужно и людям платить достойную зарплату, и оборудование приобретать. Кстати, сейчас мы работаем над проектом нового цеха, в котором будут внедрены последние технологии. Автоматика позволит упростить и одновременно более тщательно контролировать технологические процессы, получая при этом стабильный вкус конечного продукта.

- Какими будут производственные мощности нового цеха?

- В разы больше нынешних.

- Спрос настолько высок?

- Конечно, ведь «Калина-Малина» есть не только в Новокузнецке, но и во всех крупных городах Сибири. Более того нашу капусту пробовали в Кельне, Праге, Канаде, на Сомали и просят еще - слишком очевиден эффект от ее употребления.

- Каков он, эффект от употребления квашеной капусты от Юрия Слепцова?

- Включая ее в ежедневный рацион, люди отмечают легкость, очищение и, как следствие, снижение веса. Все это следствие оздоровления желудочно-кишечного тракта и всего организма в целом. Как известно, иммунитет живет в кишечнике, поэтому болезни селятся именно в зашлакованных организмах. Так вот именно моя настоящая квашеная капуста приходит на помощь, избавляя ваши тела от лишнего и заселяя ЖКТ натуральными полезными бактериями. Не нужно никаких диет, достаточно 150 граммов моей настоящей квашеной капусты ежедневно. Не верите? Попробуйте сами хотя бы в течение месяца. Результат вас впечатлит!

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