Выставка экзотических бабочек и необычный спектакль театра кукол

Фото: Юрий ЧЕРНЫШЕВ.

Царство бабочек среди зимы

Идем любоваться нежными экзотическими насекомыми.

Хотите побывать в тропиках, не выезжая за пределы Кузбасса? Тогда вам прямая дорога на выставку живых тропических бабочек, которая продлится в Кемерово до 13 февраля. На выставке представлено более 100 бабочек 15 видов, обитающих в Колумбии, Танзании, Кении, на Филиппинах, Коста-Рике и во многих других уголках Земли.

Этими прекрасными изящными насекомыми, которыми можно любоваться часами, люди восхищались с глубокой древности. Мифы и легенды о бабочках есть практически у всех народов мира. До сих пор многие люди в России считают своим долгом отогнать бабочку от огня, на который она летит из мрака ночи, ведь по сохранившимся поверьям такая бабочка является воплощением души предка: летая возле бога, она обязательно передает ему «просьбу» своих потомков. Поэтому у многих народов бабочка - символ любви, счастья и благополучия. Считается, что, если подержать бабочку в руке, загадать желание и отпустить ее на волю, то загаданное обязательно исполнится. И выставка живых тропических бабочек - отличный шанс проверить это поверье.

Для тех, кто хочет услышать занимательный рассказ об этих удивительных созданиях природы, на выставке проводят экскурсии. Также посетители выставки могут приобрести любую из понравившихся бабочек или заказать настоящий салют из них.

ТЦ «Микс»

б-р Строителей, 15, т.: +7-962-795-43-04

Время работы: понедельник-воскресенье с 11.00 до 20.00

Цена билетов: от 200 до 250 рублей, дети до трех лет - бесплатно

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Фото: театр кукол Кузбасса.

О рыцарях и принцессах

Ведем детей на спектакль о сложности и ценности человеческих отношений.

Театр кукол Кузбасса приглашает кемеровчан и гостей города на не совсем типичный спектакль - «О рыцарях и принцессах». В нем на сцене будет всего два актера Петр и Елена Зубаревы, доска с мелом и все...

Это спектакль где много юмора и общения со зрительным залом, где декорации и реквизит минимальны, но необычайно выразительны и где буквально все - персонажи, пейзажи, предметы и даже мысли героев - возникают меловыми линиями на грифельных досках.

Как заведено в сказках, рыцари и принцессы встречаются, влюбляются, выручают друг друга из разных бед, а потом живут долго и счастливо. Однако героям этой истории такой банальный сюжет не по душе. Их кипучая натура требует, чтобы все было «как в жизни», все по-настоящему.

Поэтому рыцари и принцессы объявляют друг другу войну, итог которой и должен решить, кому под чью дудку плясать. Во главе армий стоят (естественно!) Самый Сильный Рыцарь и (конечно же!) Самая Красивая Принцесса…

Спектакль «О рыцарях и принцессах» - простой и искренний. С большим смыслом о сложности, но ценности человеческих отношений. О вечной войне мальчишек и девчонок во все времена: и Средневековья, и современности.

Театр кукол Кузбасса

ул. Весенняя, 18, т.: (3842) 36-53-79

29 января, начало в 13.00

Цена билетов: от 300 до 400 рублей