«Смущали ошибки в словах, но счастливые фото успокаивали»: подруга убитой «Мисс Кузбасс» рассказала о переписке с ее мужем в Instagram

Ксения, получив титул "Мисс Кузбасс", боролась и за корону "Мисс России". Фото: организаторы конкурса "Мисс Кузбасс - 2010".

Экс-глава Центрального района Новокузнецка и заместитель главы города, а ныне замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» сознался в убийстве и расчленении своей жены. Для того чтобы замести следы , 37-летний Александр Попов несколько месяцев вел соцсети супруги. Подробности ужасной трагедии «Комсомолке» рассказала близкая подруга погибшей.

Семь лет семейного счастья

История семьи Поповых началась семь лет назад: Ксения Сапожкова, уже ставшая к тому времени «Мисс Кузбасс» - 2010» и финалисткой конкурса «Мисс Россия», и Александр Попов познакомились в компании общих знакомых. Молодой импозантный чиновник - шутка ли, в 28 лет и уже начальник Центрального района города – замглавы Новокузнецка, произвел на Ксению впечатление. Но она мечтала о настоящей семье, ребенке и становиться любовницей женатого мужчины не хотела. А Попов влюбился в бывшую модель как мальчишка. И ради нее оставил свою первую супругу с сыном, оформив развод. Затем была пышная свадьба, медовый месяц, и рождение долгожданной для Ксении дочери.

- Счастье у них было таким, тихим, спокойным, а когда дочка родилась, Ксюша вообще засияла, – вспоминает подруга.

Александр Попов был самым молодым заместителем мэра в истории города. Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

Идиллию незадолго до рождения дочери омрачила неожиданная отставка чиновника. Правда, он вскоре возглавил другое учреждение, но и там проработал недолго, не задержался и в бизнесе, а два года назад семья подалась в столицу.

Ксения все эти годы занималась домом, воспитанием дочери и своим хобби – реставрацией мебели, превращая старые комоды и тумбочки в изысканные предметы интерьера. И конечно, ухаживала за собой, оставаясь в свои 30 лет стройной и красивой женщиной, на которую заглядывались мужчины. Но о приступах ревности со стороны мужа, даже если такие и были, с подругами она не делилась.

Во время карьеры модели Ксения принимала участие в свадебной съемке, а затем сама вышла замуж. Фото: личный архив семьи Сапожковых.

Общалась только в Instagram

1 сентября 2021 года Ксения Попова выложил на своей странице в инстаграм пост, о том, что уехала отдыхать в Дубай.

- Мы все, конечно, удивились, когда Ксюша неожиданно уехала в Эмираты, потому что эту поездку она не планировала, вообще такого желания куда-то поехать не изъявляла. Но в целом, восприняли нормально: мало ли, заел быт, устала от семейной жизни..., - рассказала «КП» подруга. – А через месяц, у меня начали закрадываться сомнения: Ксюша дочку обожает, и так надолго от нее уехать? Но она выходила на связь в инстаграме, отвечала в директе, выкладывала новые фотки.... Меня это успокаивало, и я даже не сразу обратила внимание, что у нее появились в сообщениях несвойственные ей орфографические ошибки, несогласованные окончания...Но на все вопросы она продолжала говорить, что все нормально...

А потом мне позвонил следователь и сказал, что по подозрению в убийстве задержан муж Ксюши, что он уже во всем сознался... Не хочется верить в эту новость, но сколько таких случаев уже было, - вздыхает девушка.

Несмотря на удачную карьеру, свою жизнь с модельным бизнесом Ксения не связывала. Фото: личный архив семьи Сапожковых.

Убил и расчленил

О пропаже супруги в полицию заявил сам чиновник. Правда, только в январе. Изначально мужчина заявлял сотрудникам московской полиции, что Ксения решила бросить мужа и пятилетнюю дочку.

- Моя жена 31 августа начала собирать вещи и заявила, что отправляется в аэропорт, чтобы полететь отдохнуть в Дубай. По прилету написала в Instagram, что долетела, сообщив, что теперь будем связываться в этой социальной сети, - отметил Александр Попов.

По его словам, супруга уехала отдыхать за рубеж надолго. В октябре прошлого года Ксения сообщила, что ее пригласили с подругами в Африку, и она согласилась. После Александр отметил, что 14 декабря жена написала, что находится в ковид-центре в пригороде Кимберли.

- Так как я не общался по телефону с женой достаточно долгое время, я связался с консульством ЮАР и попросил предоставить мне официальную информацию о точном ее местонахождении. Они посоветовали написать заявление в полицию, - рассказывал Александр Попов.

Для Александра Попова брак с моделью стал вторым. Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

Однако оперативники установили, что Ксения Попова не покупала билет в Эмираты и вообще никаких билетов, и границу России не пересекала. Телефон женщины по данным биллинга тоже оставался в Москве. Когда следователи обратились к Попову, он стал заявлять, что ничего не знает о случившемся и просит лишь помочь найти его жену. Обыск в квартире провести тоже не удалось: Александр сразу после исчезновения супруги продал машину и квартиру, а новые владельцы уже успели сделать в ней капитальный ремонт. Припертый к стенке нестыковками в рассказе, чиновник все же не выдержал и сознался в содеянном. Мужчина рассказал, как убил свою супругу в ходе домашней ссоры. Затем он увез дочку к другу на двое суток. За это время он расчленил тело жены и в мешках сбрасывал его в реку неподалеку от дома. Соседи чиновника подтвердили, что в те дни он постоянно выносил из дома большие мусорные мешки.

А затем Попов почти полгода вел соцсети от имени жены, выкладывая фотографии из других поездок, чтобы создать у родных и близких иллюзию, что она жива. До сих пор родные Ксении Поповой не могу поверить, что ее больше нет. Тело женщины, к слову, обнаружить пока что не смогли.

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