Синоптики пообещали жителям Кузбасса морозную погоду в первые дни февраля

Фото: архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В первые дни февраля в Кузбассе не ожидается существенных изменений в погоде: сохранятся морозы, но в течение дня температура может колебаться. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В Кузбассе уже несколько недель стоит настоящая зимняя погода: морозно, светит солнце, нет ветра и существенных осадков. При этом в течение суток температура заметно меняется - метеорологи называют это «суточным ходом температур». Днем воздух прогревается так сильно, что разница между максимумом и минимумом температур в течение суток может составлять более 20 градусов. Именно такие температуры и были зафиксированы на выходных в Кузбассе. Например, в ночь на 30 января на метеостанции в п. Кондома столбики термометров показывали -25 градусов, а днем повысились до максимальных отметок -4 градуса. На следующую ночь - с 30 на 31 января - снова понизились до -25,8. Разница составила почти 22 градуса!

В ближайшие дни погода не преподнесет никаких новых сюрпризов. Ночью ожидаются понижения до -17... -19, местами до -25, а днем повышения до -7... -12. Будет переменная облачность, без существенных осадков и со слабым ветром, возможны туманы, дым, дымка.

- В выходные ожидается небольшое повышение температуры и комфортная зимняя погода, - пообещали в Кемеровском гидрометцентре.