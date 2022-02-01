В Кузбасс придет морозный февраль

В начале месяца температура будет ниже климатических норм. Фото: Василий Вахрин

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе ожидается холодный февраль. Особенно в начале месяца температура будет ниже климатических норм. Так, во вторник, 1 февраля столбики термометров днем покажут -10…-15 градусов, местами -4…-9 градусов. Ожидается южный ветер 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается, местами дым, дымка и изморозь, на дорогах местами гололедица.

В среду, 2 февраля, ночью -14…-19 градусов, местами до -28 градусов, днем -5…-10 градусов, местами до -15 градусов. Направление и скорость ветра останутся прежними. В отдельных районах обещают небольшой снег

В четверг, 3 февраля, ночью -14…-19 градусов, местами до -28 градусов. Днем столбики термометров покажут -5…-10 градусов, местами до -15 градусов. Будет дуть южный ветер 2-7 метров в секунду. Осадков ждать не стоит.

В пятницу, 4 февраля, в ночное время температура упадет до -16…-17 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -10…-11 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 2-7 метров в секунду. В этот день осадков не ожидается.