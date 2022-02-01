Олимпийский десант из Кузбасса: в центре внимания Кристина Пауль

Фото: kris_paul98 / Instagram

На Олимпиаде в Пекине Кузбасс будут представлять несколько спортсменов, в том числе, 23-летняя Кристина Пауль из Таштагола. «Комсомолка» рассказывает об одной из лучших сноубордисток России.

Стремительная спортивная карьера

Кристина Пауль родилась 22 февраля 1998 года в Таштаголе. Она начинала заниматься сноубордом в местной СШОР. Там замечательные тренеры и привили ей любовь к этому экстремальному виду спорта.

- Детей, которые хорошо едут, видно сразу, - рассказал «Комсомолке» бывший наставник Кристины, тренер СШОР по сноуборду Таштагола Владимир Кирьянов, - Она не была спокойным ребенком, ничего не боялась, даже ключицу ломала на трамплине. Но из таких детей и получаются хорошие спортсмены.

Спортивная карьера Кристины развивалась стремительно: в 2011 году на региональных соревнованиях она заняла лишь 12 место, а уже в 2013 году завоевала «золото» чемпионата России в сноуборд-кроссе. Победа 15-летней жительницы Таштагола тогда стала настоящей сенсацией. Но наша землячка доказала, что это не случайность и повторила достижение спустя год. А затем были победы на чемпионате мира среди юниоров в сноуборд-кроссе (2016, 2017), серебряные медали на чемпионате мира среди юниоров командной гонке (2016, 2017), золото на этапе Кубка Европы бордер-кроссе и другие награды.

Фото: kris_paul98 / Instagram

В 2019 году Кристина Пауль завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на XXIX Всемирной Универсиаде в Красноярске.

- Кристина - опытный боец, у нее колоссальный потенциал, - сказал тогда о ней президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Кристина является мастером спорта международного класса, членом основного состава сборной команды России по сноуборду (с 2013 года).

Все победы посвящены маме

Кристина Пауль традиционно посвящает свои победы близким людям - тренерам и обязательно маме. Таким образом, спортсменка благодарит их за поддержку и опору.

- Спасибо, мам! С тебя все это началось. Я помню, как мы бегали вместе. Помню, как ты пинала меня тренироваться, когда мне было лень, помню, как покупала мне мой первый шлем и маску. Я все помню. Ты мой самый первый тренер, спасибо тебе! - написала Кристина в Instagram.

Фото: kris_paul98 / Instagram

Мама спортсменки, а также старшие брат и сестра живут в Таштаголе, а сама Кристина в 2016 году уехала учиться в Красноярск. Она окончила местный пединститут, но на малую родину так не вернулась. Спортсменка осталась жить в Красноярске и теперь не часто приезжает в Таштагол. В основном зачете Кристина выступает за Красноярский край, в параллельном – за Кемеровскую область.

Олимпиада в Пхенчхане и планы на Пекин

Это Олимпиада будет для Кристины второй. В 2018 году в полуфинальном заезде по сноуборд-кроссу в Пхенчхане 19-летняя спортсменка не добралась до финиша и в результате стала 12-й. Олимпийский титул тогда завоевала итальянка Микела Мойоли.

Кристина Пауль рассказала, что была не готова к Олимпиаде: после травмы она начала тренироваться только в сентябре, а Игры прошли уже в феврале. Тогда же спортсменка заявила о планах принять участие в Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Она выразила надежду на то, что не только попадет на соревнования, но и завоюет медали.

- Все впереди! - сказала Кристина, отметив, что у сборной отличный тренерский состав.

Фото: kris_paul98 / Instagram

Уже в Пекине

Предолимпийские сборы у сноубордистов проходили в Красноярске. Вечером в понедельник, 31 января, Кристина в составе российской сборной отправилась в Китай. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

- Наверное, пришло время сказать, что я отобралась на Олимпийские игры в Китай и прямо сейчас вылетаю в Пекин, - написала спортсменка.

Позже она опубликовала фото, сделанное в Китае, и сообщила, что счастлива представлять Россию на Играх.

- Дорогие друзья, вот и настал самый важный момент в жизни каждого спортсмена - Олимпийские игры. Для меня это уже вторые Игры и я очень счастлива представлять нашу страну! - написала Кристина.

Фото: kris_paul98 / Instagram

Открытие Олимпиады состоится 4 февраля. Отборочные заезды в сноуборд-кроссе начнутся 9 февраля. Желаем Кристине удачи и верим в победу!