Гитарный риф, жара, июль: Кемерово готовится к международному фестивалю «Герои мирового рока»

Третий фестиваль «Герои мирового рока» пройдет в Кемерове. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Третий и самый долгожданный фестиваль «Герои мирового рока» состоится 16 июля 2022 года в Кемерове!

Об этом шла речь на встрече губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и генерального директора АО «Стройсервис» Дмитрия Николаева. Местом проведения праздника станет Московская площадь, расположенная возле ледового дворца «Кузбасс». Она может вместить до 80 тысяч человек единовременно, и организаторы обещают, что мероприятие станет самым грандиозным событием, которое видел Кузбасс!

Местом проведения рок-фестиваля станет Московская площадь. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Организатором фестиваля является АО «Стройсервис», а проведением по-прежнему (как в 2018 и 2019 годах) занимается компания NCA, организатор масштабных фестивалей по всей стране, среди которых: «Рок над Волгой», GreenFest, «Петербург live», «САМ.ФЕСТ»,«Рок над Амуром» и многие другие.

Шоу продлится около девяти часов и в нем будет задействована команда лучших в стране звукорежиссеров, светохудожников и пиротехников, участвовавших в проведении шоу мирового уровня, включая мероприятия на Красной площади и Олимпиаду в Сочи.

О проведении третьего фестиваля договорились губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и гендиректор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Одним из участников фестиваля станет MichaelShenkerGroup - сольный проект легендарного гитариста Майкла Шенкера, участника культовых групп Scorpions и UFO, а также человека, вошедшего в список величайших гитаристов в истории тяжелого рока, составленный авторитетным британским журналом Classic Rock.

В составе группы Майкла на сцену фестиваля выйдет один из самых ярких рок-вокалистов современности - Ронни Ромеро, обладатель ошеломительного голоса, фронтмен культовой группы Rainbow и участник коллектива Lordsof Black.

Постановкой девятичасового шоу займется команда лучших в стране звукорежиссеров, светохудожников и пиротехников. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Имена остальных участников фестиваля, а также подробности сценографии в настоящий момент держаться в секрете.

Организаторы вышли с беспрецедентной для Кузбасса инициативой провести фестиваль в формате COVID-FREE, если до момента его проведения сохранятся действующие эпидемиологические ограничения. То есть, попасть на фестиваль окажется возможным только при наличии QR-кода, но вход, как и раньше, будет бесплатным.

Будущий фестиваль - праздник для всех любителей рока - планируют провести в формате COVID-FREE. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

Фестиваль станет третьим фестивалем «Герои Мирового Рока» в истории региона, два прошедших состоялись в Новокузнецке и Кемерове в 2018 и 2019 годах и в совокупности собрали около 200 тысяч человек из разных регионов России, включая Сибирь, Дальний Восток, Урал, Москву и Санкт-Петербург, а также стран ближнего зарубежья. На фестивалях выступили легенды мировой рок-сцены: DORO, Accept, WithinTemptation, Кен Хенсли, Beyond The Black, HammerFall, Royal Hunt и Catharsis. Фестиваль вызвал широкий резонанс среди СМИ, специалисты и критики признали фестиваль «Герои мирового рока» самым высокотехнологичным фестивалем Сибири и ставили в один ряд с культовыми международными фестивалями Wacken Open Air и Rock am Ring.