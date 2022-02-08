Россельхозбанк открывает первые в Кузбассе офисы в формате удаленного рабочего места

Фото: пресс-служба Россельхозбанк.

В рамках подписанного соглашения с Правительством Кузбасса Кемеровский филиал Россельхозбанка с 08 по 10 февраля открывает три новые точки обслуживания на базе МФЦ для физических лиц в городе Полысаево по адресу ул. Космонавтов, д. 64, помещение 1, г. Осинники по адресу ул. Ефимова, дом 1, помещение 58 и в пгт. Крапивинский по адресу ул. Советская, д. 16, Это первые офисы продаж РСХБ в регионе в формате удаленного рабочего места (УРМ). Проект сделает банковские услуги более доступными для жителей этих городов и районов.

В новых офисах жители этих городов и близлежащих территорий смогут подать заявку на потребительский кредит, рефинансирование действующих кредитов других банков, оформить платежную карту, получить консультацию по продуктам и услугам банка, в т.ч. по ипотечным программам. Также в новых офисах клиенты смогут открыть текущие и накопительные счета и подключить дистанционное банковское обслуживание. С помощью расположенных в зданиях банкоматов можно открыть вклад, внести платеж по кредиту, пополнить карту или получить наличные.

До настоящего времени жители этих населенных пунктов, являющиеся клиентами Россельхозбанка, обслуживались в офисах банка в соседних городах Кемерово, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий, который расположены на значительных расстояниях. Сейчас же совершение операций и оформление продуктов для населения станет существенно проще.

- Россельхозбанк - один из крупнейших российских банков, который предлагает линейку продуктов, ориентированных на самый широкий спектр потребителей. Открытие этих офисов сделает услуги еще более доступными и удобными для жителей нашего региона. Наши услуги достаточно привлекательны на рынке как с точки зрения кредитования, размещения денежных средств, так и инвестиционных продуктов, поэтому с появлением УРМ количество клиентов банка вырастет, - отметил директор Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев.

Кемеровский филиал РСХБ работает в регионе с 2002 года, региональная сеть насчитывает 12 офисов продаж на территории Кузбасса.

Партнерский материал.

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