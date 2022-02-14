Возможно, поджог: в райцентре Кузбасса дотла сгорел единственный храм

Пожар в яйском храме вспыхнул глубокой ночью. Фото: Валерий ЯЗОВСКИЙ

Районный центр Яя гудит: в поселке сгорел храм. Дотла. На месте когда-то стоявшего в центре поселка белого здания с зелеными куполами и золотыми крестами, теперь только черные обгоревшие развалины, среди которых остались целыми, не тронутыми огнем лишь балясины перил небольшого церковного крыльца.

Пожар в храме преподобного Онуфрия Великого вспыхнул в ночь на понедельник, 14 февраля.

Храм преподобного Онуфрия Великого в Яе сгорел дотла. Фото: Кузбасская митрополия

- Сигнал о возгорании поступил в 01.33. На момент прибытия обрешетка крыши стены церкви горели открытым пламенем. Площадь пожара составила 220 квадратных метров. В результате обгорели стены внутри и снаружи, сгорела и обрушилась крыша. Огонь удалось потушить в 04.15. На месте работали 12 человек и пять единиц техники, погибших и пострадавших нет, - так коротко и сухо говорится о случившемся в сообщении ГУ МЧС России по Кемеровской области. А для поселка это целая трагедия: храм преподобного Онуфрия Великого был единственным на всю Яю с населением около десяти тысяч человек, и прилегающие к ней деревни и поселки. Не осталось ни церковной лавки, ни древних уникальных икон: огонь уничтожил все подчистую. Теперь, чтобы поставить свечку жителям придется ездить в соседний Ижморский или Анжеро-Судженск, до которых порядка 30 километров.

Храм преподобного Онуфрия Великого был единственным на весь райцентр с населением около десяти тысяч человек. Фото: Валерий ЯЗОВСКИЙ

Пожар, к сожалению, заметили поздно.

- Дело в том, что возгорание началось с колокольни и шло сверху вниз, поэтому установленные в здании датчики поздно уловили дым: уже когда начала рушиться колокольня, - рассказали в пресс-службе Кузбасской митрополии, подчеркнув, что перед Новым годом в храме прошли проверки пожарной безопасности и серьезных претензий у проверяющих не возникло.

В настоящее время дознаватели устанавливают причины произошедшего. В качестве одной из версий они рассматривают и поджог: ведь в колокольне, где начался пожар, нет ни электрических проводов, на которых могло возникнуть замыкание, ни каких-либо отопительных приборов. Кроме того, огонь вспыхнул в том месте, которое не просматривается камерами наблюдения. А деревянная конструкция здания поспособствовала быстрому распространению пламени.

По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог. Фото: Валерий ЯЗОВСКИЙ

В Кузбасской митрополии уже заявили, что церковь планируют восстановить. К слову, сгоревший храм был выстроен на пожертвования предпринимателей, организаций округа и верующих. Первый камень в его основание заложили еще в 2001 году, в 2004 году строительство началось полным ходом и в 2008 году оно было завершено. Храм преподобному Онуфрию Великому посвятили не просто так: местные краеведы рассказывают, что когда-то давно в селе Жарковка, которое раньше располагалось на месте Яи, жила графиня. Она тяжело болела, и как-то ей приснился сон: по реке Яе приплыла икона преподобного Онуфрия Великого, пристала к берегу, и графиня взяла ее в руки. Когда она проснулась, то решила молиться этому святому. И потом полностью исцелилась. Якобы, по ее же инициативе жители позже выстроили храм в честь этого святого. В советские годы он был уничтожен. Поэтому новый храм тоже посвятили этому святому.