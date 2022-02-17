Кузбасские учителя устроили необычный флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

Фото: инстаграм Камилы Валиевой

Педагоги из разных городов Кузбасса решили поддержать 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву необычным способом. Они устроили флешмоб в соцсетях, где отметили чемпионские качества юной спортсменки.

К акции присоединились педагоги из Кемерова, Новокузнецка, Топков и других городов. Учителя пишут слова поддержки спортсменке под хэштегом #золотоКамиле.

Одна из педагогов заметила, что фигуристка - совсем юная, ровесница ее учеников. Она - отличница, которая упорно идет к цели.

- Выйдя на лед, она превращается в грациозную, уверенную и восхитительную фигуристку. Ее выступление на Олимпиаде в Пекине завораживает, вызывает во мне чувство гордости за молодое поколение россиян, - написала учитель математики школы № 31 в Краснобродском городском округе Марина Верхорубова.

Учитель английского языка топкинской школы № 2 Наталья Егорова рассказала, что следит за событиями Олимпиады в Пекине с замиранием сердца и не может оставаться равнодушной к несправедливой ситуации, в центре которой оказалась юная Камила Валиева.

- Сколько мужества и силы в этой совсем еще юной девушке! Смело дари людям свой талант, Камила. Мы с тобой! - написала педагог.

В отношении нашей олимпийской сборной в Пекине принимается много спорных решений, считает учитель информатики новокузнецкого лицея № 104 Олег Соловьев. По его мнению, прыжок в четыре оборота, исполненный Камилой Валиевой, изменит программу олимпийского женского одиночного катания.

- Является ли это одной из причин такого прессинга до финальных выступлений юной спортсменки, не знаю, но верю, что Камила все преодолеет и покажет отличное катание! - написал он.

Учитель русского языка и литературы школы № 56 в Кемерове Эльвира Новикова также присоединилась к акции в поддержку спортсменки. Она считает, что 15-летняя фигуристка стала легендой зимней Олимпиады-2022.

- Вокруг Камилы сейчас бушуют горячие споры, а имя этой талантливой девочки на слуху у каждого второго россиянина. Я думаю, что эту юную талантливую фигуристку, мы просто обязаны поддержать, ведь именно в единстве наша сила! - написала она.

Педагог также отметила, что родилась с Камилой в один день, 26 апреля, поэтому, уверена, что фигуристка добьется золота благодаря своему «несгибаемому упорству и бесконечному трудолюбию».

Напомним, что Камила Валиева выйдет на пекинский лед в 20.49 по кузбасскому времени - в ранге победительницы короткой программы. Она будет бороться за золото в одиночном женском катании.