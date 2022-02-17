В Кемерове будет реконструирован Парк имени Жукова

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове будет реконструирован парк Победы им. Г. К. Жукова. Согласно задумке властей, он преобразиться полностью: там построят новую набережную, реконструируют пешеходную зону, установят стелу «Город трудовой доблести» и обустроят несколько новых зон.

Сейчас объявлен электронный аукцион на определение подрядной организации, которая займется обновлением этого любимого горожанами места отдыха.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что в ходе реконструкции будут отремонтированы пешеходные дорожки, построена новая набережная вдоль всего парка (там предусмотрены спуски к реке), обустроены велодорожки и установлены малые архитектурные формы.

- Будут обустроены проходы к парку «Антошка» под мостом на улице Красноармейской и со стороны театрального комплекса под Университетским мостом, - рассказали в администрации.

Для детей в парке сделают новые игровые площадки, обустроят территории для отдыха и проведения массовых мероприятий. Кроме того, появятся интерактивные объекты на военную тематику: подземный медпункт и блиндаж, взлетно-посадочная полоса с самолетом.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Ближе к Университетскому мосту на набережной будет установлена стела «Город трудовой доблести». Ее макет - типовой, он был утвержден Российским военно-историческим обществом и является одинаковым для всех городов. Это будет вертикальная конструкция с подсветкой, на которой размещен герб Кемерова и Указ Президента России Владимира Путина о присвоении городу звания «Город трудовой доблести». У основания стела будет вписана в пятиконечную звезду, символизирующую Орден Великой Отечественной войны. В ее вершинах расположатся пилоны с фотографиями, демонстрирующими вклад кемеровчан в достижение Великой Победы.

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

Реконструкция парка начнется летом, а завершить работы планируется осенью этого года.