В Кузбассе готовы биться за абитуриентов

Количество бюджетных мест в вузах наоборот увеличилось. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Желающим получить высшее образование бесплатно в регионе в нынешнем году, похоже, будет легче - число выпускников средних общеобразовательных школ сократилось почти на 14 процентов, с 10 760 до 9 285 человек. А количество бюджетных мест в вузах наоборот увеличилось - к прежним 6 503 добавилось 465.

Было бы желание

Приемная кампания в вузы и ссузы нынешнего года стартует 20 июня. С учетом продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, желающие смогут сдать документы в заинтересовавшее учебное заведение тремя способами - принести лично, прислать по обычной почте или в режиме онлайн.

Потенциальным студентам предлагается широкий выбор направлений подготовки. В главных фаворитах сегодня - сферы здравоохранения и IT-технологий. К примеру, у будущих стоматологов уже сейчас ожидается конкурс не менее двадцати человек на место. Предполагается и наплыв желающих получить специальность в сферах экологии и промышленной безопасности, а также социальной защиты. А вот когда-то лидировавшие у абитуриентов юристы и экономисты котироваться стали меньше. Сказалось, как отметила министр науки и высшего образования региона Ирина Ганиева на пресс-конференции в Кемерове, перенасыщение предложений рынка труда.

В нынешней приемной компании власти намерены сделать упор на так называемый целевой набор студентов, когда за студента будет платить будущий работодатель. Последний обязан будет предоставлять места для прохождения производственной практики и по возможности дополнительно материально стимулировать своих студентов. То, что целевиков нынче будет много, мало кто в вузах сомневается. Так, по информации Ирины Ганиевой, в медицинском направлении минимум три четверти бюджетных мест будут целевыми. Единственная пока проблема, по ее словам, еще не все родители и работодатели понимают преимущества целевой подготовки специалистов, поэтому разъяснительная работа в этом направлении будет усилена.

Прекратить утечку мозгов

Не решена до конца в регионе болезненная проблема уезжающих выпускников. Причем не всех подряд, а высокобалльников.

- В прошлом году из 120 таких одиннадцатиклассников, получивших по сто баллов на ЕГЭ, порядка 80 процентов покинули Кузбасс, - сказала Ирина Ганиева.

По словам министра, кузбасские вузы сейчас стараются вести работу с такими школьниками индивидуально - они не только рассказывают о преимуществе учебы именно в их учреждении, но и пытаются привлечь выпускника хорошими условиями проживания в общежитии, занятиями в спортивных и культурных секциях.

С другой стороны, как отметила Ирина Ганиева, поступающие в престижные вузы за пределами региона ребята порой вынуждены возвращаться, так как родители просто не могут обеспечить их нормальное материальное существование вдали от родных мест. При этом возвратившимся уже не всегда удается поступить в Кузбассе бесплатно на интересующую специальность - желающих учиться на бюджете хватает.

Так, по итогам приемной компании прошлого года в кузбасские вузы были зачислены 6 890 студентов, из которых 5 903 - на бюджете, а 987 - на контрактной основе. И это - стопроцентное выполнение плана.

В нынешнем году, к слову, контрактников ожидается больше, чем бюджетников - для них сформировано порядка 1300 мест.

Дефицит кадров

На пресс-конференции не могли, естественно, не затронуть и этот вопрос: мол, учим-учим, студентов, а распределения сейчас нет, и не все молодые специалисты рвутся работать по специальности.

Ирина Ганиева проблему признала, особенно она актуальна для учителей. Простая статистика: в Новокузнецком филиале Кемеровского госуниверситета ежегодно готовят по триста педагогов. До школ, как рассказал ректор этого вуза и председатель Совета ректоров Кузбасса Александр Просеков, в первый год доходит половина. А через еще год от этой половины остается - правильно, только половина.

При этом кузбасским школам пока удается закрывать все предметы, давая работу педагогам на полторы-две ставки.

Сегодня дефицит учителей в регионе оценивают в десять процентов. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, по словам Ганиевой, в муниципалитетах стараются финансово стимулировать молодых специалистов - дают оплату жилья, подъемные, предоставляют автомобиль для поездок в дальние территории, устраивают на работу членов семьи.