В Кемеровском медицинском университете впервые состоялся Всероссийский конгресс неврологов

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Кемеровский государственный медицинский университет впервые стал площадкой проведения Всероссийского научно-практического конгресса с международным участием «VII Сибирская школа клинической неврологии». В его работе приняли участие научные сотрудники и врачи-неврологи из Сибирского, Дальневосточного, Уральского федеральных округов, всех регионов России. Конгресс объединил 3335 участников и прошел в очно-заочном формате.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Возглавили секции конгресса и выступили с докладами главные специалисты и руководители кафедр и медицинских центров, а также ведущие российские и зарубежные эксперты в области неврологии. Специалисты рассмотрели вопросы, касающиеся основных направлений неврологии - это сосудистая патология, демиелинизирующие заболевания и инфекционные болезни нервной системы, вопросы острого нарушения мозгового кровообращения в период пандемии COVID-19, тема реабилитации пациентов и многие другие.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Кроме того, состоялся круглый стол для педиатров и детских неврологов: рассмотрены неврологические аспекты формирования психических функций, маски детских кризисов в практике педиатра и детского невролога, а также неврологические аспекты дислексии у детей. Также специалисты обсудили вопросы, касающиеся диагностики и лечения спинальной мышечной атрофии у детей и взрослых.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

«Сибирская школа клинической неврологии» за два дня интенсивной работы помогла специалистам, среди которых множество практикующих врачей, получить полезную информацию для оказания медицинской помощи пациентам, а также обменяться опытом с коллегами.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

- Это мероприятие проводится в КемГМУ впервые. Конгресс посвящен основным направлениям неврологии. Доклады предназначены для разных категорий врачей, это и неврологи, и терапевты общей практики, и психиатры. Кемеровский государственный медицинский университет выбран площадкой для проведения конгресса, потому что это ведущее образовательное учреждение, которое готовит высококвалифицированных специалистов в сфере медицины. Также наша кафедра и вуз активно сотрудничают с коллегами из других регионов России, благодаря этому Кемерово стал местом проведения сегодняшнего конгресса. Особенность мероприятия в том, что у врачей нашего региона есть возможность познакомиться с ведущими специалистами в области неврологии из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска, Томска, Красноярска, Тюмени, Казани, Уфы, Омска и других городов нашей страны, - отметил Андрей Владимирович Коваленко, д. м. н., профессор главный невролог Сибирского федерального округа, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации Кемеровского государственного медицинского университета.