Кузбасские выпускники вновь предпочли обществознание

ЕГЭ в 2022 году планируют сдавать 10 407 кузбассовцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве образования Кузбасса подвели итоги подачи заявлений на единый государственный экзамен. Так ЕГЭ в 2022 году планируют сдавать 10 407 кузбассовцев, из них 9 319 - выпускники текущего года, 612 - выпускники прошлых лет, 453 - обучающиеся в ссузах, 18 - завалившие аттестацию в прошлые годы, 5 - ученики десятых классов.

Напомним, для получения аттестата нужно сдать только два обязательных экзамена - русский язык и математику - базовую или профильную. А вот для поступления в вуз требуется уже три или четыре ЕГЭ, среди которых в любом случае будет русский язык. Поэтому каждый год именно этот предмет и собирает наибольшее количество участников. Так в этом году русский язык в Кузбассе будут сдавать 10 060 человек. Базовую математику выбрали 5 145 человек, а профильную, которую обязательно должны сдавать выпускники, планирующие поступать в вуз на специальности, где в списке вступительных испытаний указан предмет «Математика» - 4 757 участников.

Всего же ЕГЭ будет проводиться по 15 предметам, включая два обязательных. Министр образования Кузбасса Софья Балакирева сетует: физика и химия остаются самыми нелюбимыми предметами у школьников региона. А самая популярная дисциплина по выбору, как и в предыдущие годы, - обществознание, его захотели сдать 4 825 выпускников

По сравнению с прошлыми годами - немного, но возросло количество участников, планирующих сдавать биологию, географию, иностранные языки, историю. Так, экзамен по биологии выбрал 2 071 человек, историю предпочли 1 923 выпускника. Среди иностранных языков наибольшее количество желающих набрал английский: его захотели сдать 1 049 школьников.

Для проведения ЕГЭ в основной период откроется 77 пунктов проведения экзамена на базе общеобразовательных школ. В досрочный период, который пройдет с 21 марта по 18 апреля, таких пунктов будет всего два - в Кемерове и Новокузнецке.

Экзамены будут проводиться с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований, а аппаратура, которая применяется при сдаче иностранного языка, будет дезинфицироваться после каждого экзаменуемого.

К слову, во время приемной кампании будут учитываться итоги ЕГЭ с 2018 года. До десяти дополнительных баллов можно прибавить к результатам ЕГЭ за индивидуальные или спортивные достижения, серебряный или золотой значок ГТО.