Кемеровский цирк приглашает кузбассовцев на международную сказку «Волшебные приключения»

Фото: Росгосцирк.

Кемеровский цирк вновь порадует своих друзей яркой премьерной программой Росгосцирка – международной сказкой для детей и взрослых «Волшебные приключения».

С 6 марта по 10 апреля детей и взрослых ждёт увлекательное сказочное путешествие, которое погрузит всех в атмосферу захватывающего волшебства, где добро побеждает зло, преодолев огромные испытания и преграды! В представлении занят интернациональный состав артистов, включая очаровательных артисток балета из Кении. Остросюжетная загадочная волшебная история, рассказанная цирковым Котом по имени Circus, захватывает внимание зрителей с первых минут. Это не привычные цирковые дивертисменты, а настоящий спектакль, где действие разворачивается не только на манеже, но и под куполом цирка. В ярком театрализованном представлении порадуют не только сложные трюки бесстрашных канатоходцев, гимнастки на огромной высоте под куполом цирка, артистов разных оригинальных жанров и большая группа удивительных животные: непредсказуемая пума, алчная гиена, редчайшие зеброиды, золотые питоны, коварные крокодилы, ласковые ламы и другие представители фауны нашей планеты. Вас ждет встреча с героями остросюжетной волшебной истории, которые оставят яркие впечатления, как у детей, так и взрослых.

Фото: Росгосцирк.

В честь праздников Кемеровский цирк подготовили сюрприз, для своих любимых зрителей. Только на премьерные представления 6, 7 и 8 марта специальная стоимость билетов: 600, 800, 1000 рублей!!!

Билеты можно приобрести в кассах цирка или на официальном сайте Кемеровского цирка.

Детя до 3-х лет вход бесплатный при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребенка.

Напомним, с 8 февраля 2022 года в Кемеровской области – Кузбассе частично отменены ограничения, связанные пандемией, при посещении зрелищных организаций не требуется предъявления QR-кодов, ПЦР-тестов и медотводов.