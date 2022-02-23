В Кузбассе начали собирать гуманитарную помощь для отправки беженцам из ЛНР и ДНР

Фото: Янина ПАВЛЕНКО.

Кузбассовцы могут помочь жителям дружественных России Луганской и Донецкой народных республик: в регионе начался сбор гуманитарной помощи для дальнейшей отправки в пункты временного размещения беженцев.

- Кузбасс готов оказать помощь и поддержку жителям ДНР и ЛНР, которые оказались в сложных условиях. Нужно сделать все, что от нас зависит, чтобы люди были обеспечены всем необходимым, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

От кузбассовцев принимают лапшу, крупы, консервы и другие продукты длительного хранения, а также средства гигиены, бытовую химию и предметы первой необходимости. Сдать их можно в пункте приема, расположенного в Кемерове по улице Ноградская, 7. Фура отправится по мере наполнения.

Беженцам можно помочь и деньгами. Перечисления принимаются по следующим реквизитам:

Кемеровский ФПРСР

ИНН: 4205044479

КПП: 420501001

Расчетный счет: 40703810726000100004

Банк: КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 043207612

Корр. счет: 30101810200000000612

Назначение платежа для юридических лиц: Добровольное пожертвование на уставную деятельность. ДД.ММ.ГГГГ (указывается дата регистрации юридического лица). Без НДС.

Назначение платежа для физических лиц: Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Нужно указать полностью фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес по прописке, серию и номер паспорта.

Напомним, ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил о готовности региона принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и обеспечить им размещение и условия проживания.