Поликлиники Кузбасса перестанут работать по воскресеньям в связи со снижением обращений в «красные зоны»

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В связи со снижением числа обращений поликлиники в Кузбассе постепенно возвращаются к своему обычному режиму. С этой недели «красные зоны» перестанут работать по воскресеньям, а в детских поликлиниках начнут проводить профилактические осмотры и ставить плановые прививки. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

На протяжении последней недели в Кузбассе снижается количество обращений как в «красные зоны» детских и взрослых поликлиник, так и вызовов на дом. Также уменьшается число выявленных случаев коронавируса - за последние сутки было зарегистрировано 826 заболевших (на прошлой неделе фиксировалось по две тысячи человек за день).

- Принято решение, что наши поликлиники с этого воскресенья не работают. У них будет выходной день - то есть они возвращаются к своему обычному режиму работы, - сказала Елена Зеленина.

Также будет сокращено время работы «красных зон» по субботам. Взрослые поликлиники будут открыты до 18.00, детские - до 14.00. По словам и. о. министра здравоохранения, в прошлую субботу детские поликлиники уже работали в таком режиме, и это не вызвало значительного увеличения количества обращений в понедельник, после выходных.

- Мы возвращаем детские поликлиники в плановый режим работы, возобновляем плановые профилактическое прививки в соответствии с национальным календарем прививок. Возобновляем профилактическое осмотры, диспансеризацию всех несовершеннолетних, - сообщила Елена Зеленина.

Если количество заболевших продолжит снижаться, то на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о возобновлении профилактических осмотров, в том числе углубленных диспансеризаций после COVID-19, среди взрослых.

Кроме того, к обычному режиму работы возвращаются детские санатории. Напомним, что они временно приостанавливали свою деятельность для того, чтобы медицинские работники могли прийти на помощь в амбулаторно-поликлиническое звено.

Также власти начали возвращать к привычной работе ранее перепрофилированные для лечения больных коронавирусом больницы.

- С учетом свободного коечного фонда, который мы поддерживаем в пределах 18-20%, чтобы не было проблем с госпитализацией, мы приняли решение о возврате 180 коек ранее перепрофилированных для лечения новой коронавирной инфекции, - сказала и. о. министра здравоохранения Кузбасса.

Пункты вакцинации продолжат работать в обычном режиме, в том числе по воскресеньям, подчеркнула Елена Зеленина.