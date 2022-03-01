В Кузбассе в первый день весны потеплеет до +6 градусов

Стоит готовиться к перепадам температур и метелям. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе в первые дни весны значительного нарастания тепла не предполагается. Зимний режим погоды в первой десятидневке марта сохранит свое влияние. Стоит готовиться к перепадам температур и метелям. Так, во вторник, 1 марта столбики термометров днем покажут -4…+1 градус, местами до +6 градусов. Ожидается юго-западный ветер 7-12 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду. Обещают без существенных осадков, местами поземки, метели, гололедица.

В среду, 2 марта, ночью -6…-11 градусов, местами до -17 градусов, днем 0…-5 градусов, местами до +5 градусов. Западный ветер 10-15 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров в секунду, ночью в горах 5-10 метров в секунду. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, ночью в горах без существенных осадков, местами метели, гололедица.

В четверг, 3 марта, ночью -12…-17 градусов, местами -18…-23 градусов. Днем столбики термометров покажут -1…-6 градусов, местами до -11 градусов. Будет дуть западный ветер 8-13 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду. Обещают небольшой снег, местами метели, гололедица.

В пятницу, 4 марта, в ночное время температура упадет до -6…-9 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -4…-5 градусов. Порывы южного ветра будут достигать 2-7 метров в секунду. В этот день осадков не ожидается.