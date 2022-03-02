Россельхозбанк открыл новый офис в Топках

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Кемеровский филиал Россельхозбанка открыл новый современный офис в городе Топки по адресу: улица Луначарского, 12. В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов, директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев, представители администрации, Совета народных депутатов, клиенты и сотрудники.

- Топкинский муниципальный округ - вторая по счету территория, на которой мы открыли дополнительный офис в этом году. Он как нельзя лучше подходит для оказания различных услуг жителям сельской местности. Мы считаем важным идти навстречу людям, предлагая удобные банковские сервисы в шаговой доступности, а открытие нового офиса сделает услуги еще более доступными и удобными для жителей Топкинского округа. В офисе созданы все условия для комфорта посетителей: в зале организована зона ожидания, предусмотрена электронная очередь, работает зона 24/7, где держатели карт РСХБ могут круглосуточно воспользоваться полным спектром банковских услуг, - отметил Виктор Кобзев.

Глава Топкинского муниципального округа Сергей Фролов в рамках мероприятия заявил, что Россельхозбанк давно зарекомендовал себя как надежный партнер, с которым удобно сотрудничать.

- Я очень рад, что на нашей территории появилось отделение этого банка. Сельским жителям не совсем удобно взаимодействовать с интерактивными версиями кредитных организаций, люди не готовы пока к этому на 100%. Гораздо удобнее прийти непосредственно в офис и получить необходимую консультацию доступным языком. Еще отмечу, что Россельхозбанк по своим финансовым предложениям удачно вписывается в нашу инфраструктуру. Поэтому поздравляю всех нас с открытием на территории Топкинского округа дополнительного офиса Россельхозбанка и выражаю надежду на долгое и плодотворное сотрудничество, - сказал Сергей Фролов.

На открытие в новый офис пришел и клиент банка Алексей Иванов, который год назад оформил покупку двухкомнатной квартиры в ипотеку под льготные 3% в РСХБ. Он подчеркнул, что благодаря новому офису теперь все вопросы по ипотеке, в случае возникновения, будет решать еще проще. «Живое общение не заменят никакие «горячие» линии и интернет. Понадобилось - пришел в офис. Так проще», - сказал Алексей Иванов.

Партнерский материал.

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