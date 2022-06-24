Тайники раскрыли видеокамеры: кузбассовца поймали на «закладках» в гипермаркете

Сотрудники службы безопасности смогли определить, чем занимается посетитель и нажали тревожную кнопку. Фото: Екатерина КУКЛИНА.

В Новокузнецке, благодаря работникам компании «Лента», задержали наркоторговца, который делал закладки прямо в торговом зале гипермаркета. Наркодилера вычислил сотрудник службы обеспечения бизнеса (Служба Безопасности), отвечающий за видеонаблюдение.

- На первый взгляд в ночном посетителе не было ничего особенного: ходит мужчина туда-сюда между стеллажей, может у него муки выбора? Но присмотревшись, СВН заметил: «покупатель» не берет товар с полок, а наоборот – кладет что-то между упаковками. Заподозрив в мужчине закладчика, сотрудник магазина нажал тревожную кнопку и через несколько минут по вызову приехал наряд Росгвардии, - рассказали в ООО «Лента»

Чутье не обмануло сотрудников обеспечения бизнеса гипермаркета: при себе у мужчины было несколько пакетиков с белым порошком. Приехавшие кинолог с собакой нашли на полках с товаром еще 12 таких же. Уже к утру лаборатория подтвердила: в свертках сильный синтетический наркотик, а общий вес считается уже крупным размером.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, полицейские выяснили, что задержанный приехал в Новокузнецк из соседнего Белова и должен был забрать закладку с крупной партией «синтетики». Получив товар, наркоторговец решил заняться его распространением и разместил часть закладок на полках гипермаркета. В отношении кузбассовца возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

- Этот случай получил огласку по всей стране. «Для российского ретейла случай незаурядный: закладка наркотиков в гипермаркете произошла впервые», - говорит руководитель службы обеспечения бизнеса Дивизиона «Сибирь» ООО «Лента» Роман Саенко. – Несмотря на это, сотрудники нашей службы, контролирующие торговый зал, смогли определить, чем занимается посетитель, и своевременно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые и задержали наркодилера.

Роман Саенко так же акцентировал внимание на том, что посетители магазинов «Лента» могут быть уверены: их жизнь и здоровье - первостепенны для руководства и собственников компании, поэтому в магазинах внимательно следят за всем, что происходит в торговом зале и делают все, чтобы покупателям ничего не угрожало.