Где отдохнуть в Кемерове: гид по городским паркам

В парке Веры Волошиной протяженность велодорожки почти два километра Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Летом многие кемеровчане хотят провести время на свежем воздухе, и для этого не обязательно ехать за город - в столице Кузбасса есть несколько десятков парков и скверов. Мы прошлись по самым крупным из них и посмотрели, где можно приятно провести время, найти развлечения для всей семьи, с комфортом позаниматься спортом, а также прогуляться по аллеям и услышать пение птиц. Кроме того, чтобы понять, какие парки больше всего нравятся жителям Кемерова, а в каких срочно надо что-то менять, мы заглянули в отзывы 2ГИС.

Парк Веры Волошиной

Оценка по отзывам в 2ГИС - 3,9 балла из 5

Парк является одним из самых крупных в Кемерове. Находится практически на границе между Центральным и Ленинским районами. Огромная территория позволяет разместить множество разных зданий и локаций: спорткомплекс «Арена», веревочный парк, мини-зоопарк, «Перевернутый дом», картинг, аттракционы для детей, несколько кафе и большая парковка. При этом все не налеплено друг на друга и есть места, где можно побыть в тишине и, что немаловажно - укрыться от солнца. Кстати, согласно Википедии, территория зеленых насаждений в Комсомольском парке составляет 20,47 га.

В центре парка расположена скульптура Молодым патриотам России Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Любители активного образа жизни найдут в парке велодорожку протяженностью 1,6 километра и два проката спортинвентаря, скейт-парк, несколько спортивных мини-площадок (тренажеры, турники, баскетбольные кольцо).

Бесплатных детских площадок в парке две, и обе они находятся не в лучшем состоянии. Главный игровой комплекс был установлен здесь благотворительным фондом «Обнаженные сердца» в 2010 году, и за эти годы игровая зона порядком износилась. Почти ежегодно детская площадка лишается какого-то элемента и, к сожалению, сломанные качели и горки не восстанавливают.

Нескольких качелей не хватает Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Из минусов кемеровчане также отмечают разбитый асфальт. Если велодорожки в парке были отремонтированы (правда, разметка в этом году так и не обновлена), то пешеходные зоны оставляют желать лучшего: весь асфальт в ямах и выбоинах. Кроме того, в парке всего один уличный туалет и зайти в него из-за грязи и запаха решится не каждый.

Асфальт требует ремонта Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Парк «Антошка»

Оценка по отзывам в 2ГИС - 3,2 балла из 5

Парк расположен в центре города: с одной стороны вдоль улицы Мичурина, с другой - вдоль реки Искитимка. Свое название парк получил от самолета-кинотеатра «Антошка», который стоял здесь в Советские годы. Сейчас главной достопримечательностью парка, пожалуй, являются утки, которые поселились на участке реки ближе к проспекту Ленина. Желающих покормить их много, поэтому птицы не покидают парк даже в самые сильные морозы.

В парке есть аттракционы и прокат машинок Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

На территории много каруселей и аттракционов, в том числе, недавно был построен веревочный парк, есть кафе. Два года назад в парке появилось новое пространство «Площадь кузбасских историй». Не понятно, функционирует ли оно сейчас, но в наследство от него остались объекты, созданные руками горожан: сцена, разные конструкции, деревянные качели.

В парке можно увидеть разные деревянные конструкции Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В парке есть выделенная полоса для велосипедистов, впрочем, кататься по ней сложно: часть ее оккупирована голубями, которые пытаются прокормиться за счет уток, часть разбита, как и пешеходные зоны. В парке есть два туалета и один из них платный - 15 рублей с человека.

Туалет в парке один Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В парке помимо уток живут голуби Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Линейный парк бульвара Строителей

Оценка по отзывам в 2ГИС - 5 баллов из 5

Это главное место отдыха жителей Ленинского района. Три года назад в парке была проведена масштабная реконструкция: заменена тротуарная плитка и светильники, установлены новая сцена, обустроены детская игровая зона, скейт-парк и другие спортивные площадки. На протяжении всего бульвара построена велодорожка, длина которой составляет более двух километров. И даже общественные туалеты здесь вписаны в дизайн пространства.

В парке можно купить мороженое и перекусить Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Сейчас линейный парк бульвара Строителей - это красивая, современная прогулочная зона, поделенная на несколько локаций, где каждый сможет чувствовать себя комфортно, будь то семья с детьми, желающая активных развлечений или пенсионеры, которым хочется отдохнуть в тишине.

Парк поделен на зоны Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Парк Чудес

Оценка по отзывам в 2ГИС - 3,1 балла из 5

По количеству аттракционов, собранных в одном месте, у Парка Чудес нет конкурентов. Причем, это один из немногих парков, где развлечения для себя смогут найти не только дети, но и взрослые. Например, в Парке Чудес есть единственное в городе «Колесо обозрения», с которого открывается красивый вид на город. Есть также аттракционы, рассчитанные на школьников и отдельно - на самых маленьких детей. В парке можно пообедать, купить мороженое, нередко - послушать уличных музыкантов либо посмотреть развлекательную программу в «Зеленом театре». Еще одним плюсом парка является его месторасположение - он находится на берегу Томи, рядом с набережной, с которой можно полюбоваться на реку и другой берег.

Фото: сайт Парка Чудес

В Парке Чудес есть аттракционы для взрослых. Фото: сайт Парка Чудес

Однако без недостатков тоже не обошлось. По словам кемеровчан, в парке огромные очереди в кассы, грязные туалеты и «недружелюбный» персонал. Кроме того, по парку запрещено кататься на велосипедах. Впрочем, возможно последний пункт стоит отнести к «плюсам».

«Березовая роща»

Оценка по отзывам в 2ГИС - 3,3 балла из 5

Расположен в Кировском районе. Лет 10-15 назад «Березовую рощу», которая представляет из себя огромный лесной массив, многие старались обходить стороной. Однако в последние годы парк значительно преобразился. На территории убрали лишнюю заросль и аварийные деревья, расширили и выложили плиткой аллею, установили лавочки и новые фонари. Вписалась в ансамбль обновленной территории и скульптура «Молодым покорителям космоса», которая раньше располагалась в сквере Юности у областной библиотеки.

В последние годы парк значительно преобразился Фото: Екатерина САРДАКОВА

Логичным продолжением «Березовой рощи» является набережная Томи, которая также была капитально отремонтирована. Там реконструировали пешеходные зоны, сделали велодорожки, новую баскетбольную площадку, поставили современную парковую мебель. Из развлечений на набережной есть детские площадки, батуты, прокат. Поесть можно в кафе.

Набережная после реконструкции Фото: Екатерина САРДАКОВА

По мнению горожан парку не хватает охраны (на набережной она есть), а также ограничений на выгул собак - к сожалению, повсюду на территории можно увидеть отходы их жизнедеятельности.

Парк «Кузбасский»

Оценка по отзывам в 2ГИС - 4,5 балла из 5

Один из самых молодых парков в Кемерове он был заложен в 2018 году. Расположен на краю города в Ленинском районе, но при этом не вдали от цивилизации: рядом крупный ТЦ с кинотеатром, парковка и остановки транспорта.

Разводить костры в парке запрещено Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Кузбасский парк - это смешанный лес из сосен, берез, яблоней. На территории оборудованы места для отдыха с беседками, дорожки, детская игровая площадка, есть прокат машинок. Через небольшой водоем перекинуты два декоративных мостика, на которых молодожены любят фотографироваться, а также вешать замочки в знак любви и верности. В парке много симпатичных деревянных скульптур.

В парке множество деревянных скульптур Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Через овраг перекинуты мостики Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Раньше на территории официально можно было жарить шашлыки - для этого были установлены мангалы. Но позже их убрали из-за соображений противопожарной безопасности. Однако привычка устраивать в этом месте пикники у горожан осталась и поэтому часто в парке можно встретить нетрезвые компании шашлычников. Еще одним минусом парка пользователи интернета называют туалет, который «чистят не так часто как он того требует». Также горожане отмечают, что на территории выгуливают собак.

Сосновый бор

Оценка по отзывам в 2ГИС – 5 баллов из 5

Сосновый бор – это не совсем парк, но обойти его вниманием невозможно, так как он является одним из популярных мест для отдыха горожан, настоящими «легкими» города. Расположен в Рудничным районе и представляет 403 гектара реликтового леса. В Сосновом бору произрастают около 350 видов растений, живут зайцы, бурундуки, белки, полевки, совы – их, кстати, можно встретить во время прогулок. Это уникальное и красивое место, практически не тронутое человеком.

Сосновый бор является особо охраняемой природной территорией Фото: Екатерина РОМАНОВА

На входе в Сосновый бор со стороны улицы Терешковой есть небольшая аллея с лавочками и фигурками, сделанными из кедра; на территории бывшей СДЮШОР №2 - детская площадка. Других аттракционов в бору нет. Пешеходная тропинка ведет через лес к слону горы, с которой открывается вид на левобережную часть города. На горе установлен крест, а также надпись «Кузбасс».

По словам горожан, территории не хватает благоустройства: лавочек и беседок вдоль пешеходных тропинок. Однако с этим согласны не все, многие считают, что пространство нужно сохранить именно в таком виде.