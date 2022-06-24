Кузбассовцев ждут дожди, грозы и жара до +32 градусов

Первый летний месяц в этом году разнообразен и капризен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: несмотря на возвращение жаркой погоды, в Кузбассе сохраняются и дожди. Так, в пятницу, 24 июня, столбики термометров днем покажут +23…+28 градусов. Ожидается западный ветер 4-9 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. По всей территории области местами кратковременные дожди.

В субботу, 25 июня, ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов. Западный ветер чуть ослабеет - до 3-8 метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 26 июня, ночью +12…+17 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. Будет дуть юго-западный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы ночью до 13 метров в секунду, а днем порывы до 15 метров в секунду. В этот день ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков.

В понедельник, 27 июня, ночью будет уже +13…+17 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут +20…+23 градуса. Ожидается юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. Местами прольет небольшой дождь.