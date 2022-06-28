Соответствие трех систем менеджмента международным стандартам подтвердил разрез «Берёзовский»

Фото: пресс-служба Стройсервис.

Разрез «Берёзовский» компании АО «Стройсервис» прошел инспекционный аудит интегрированной системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам в области добычи, переработки, обогащения и реализации угольной продукции, сообщается на официальном сайте компании.

Фото: пресс-служба Стройсервис.

Экспертная комиссия подтвердила соответствие системы менеджмента разреза «Березовский» международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Предприятие эффективно решает задачи по приоритетным направлениям: безопасный труд, охрана окружающей среды, выпуск продукции высокого качества.

Фото: пресс-служба Стройсервис.

Интегрированная система менеджмента предприятия была сертифицирована в соответствии с требованиями международных стандартов в 2020 году.

Фото: пресс-служба Стройсервис.

Разрез «Берёзовский» добывает уголь коксующихся марок К, ОС, Т и ТС. В 2021 году предприятие увеличило добычу на 19% по сравнению с 2020 годом - до 6,1 млн тонн угля. На разрезе действует обогатительная фабрика «Матюшинская» мощностью переработки до 5,2 млн тонн угля в год.