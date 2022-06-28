Звездные артисты, рекордный шашлык, йога на горе: чем порадует фестиваль в Шерегеше с 1 по 3 июля

Всего за три дня туристы смогут оценить все преимущества летнего Шерегеша. Фото: АПК.

Летний мульти-фестиваль «ПРОГЕШ» пройдет с 1 по 3 июля. В течение трех дней туристов ждет позитивный отдых в летнем Шерегеше, а именно открытие любимых пейзажей в новых красках, детские аниматоры и мастер-классы, экстремальный спорт и йога, музыкальные и гастрономические площадки, кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров. Об этом 28 июня на пресс-завтраке рассказал представителям региональных СМИ министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

- Мы составили программу фестиваля так, чтобы всего за три дня туристы смогли открыть для себя летний «Шерегеш». Губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым поставлена задача сделать этот курорт максимально привлекательным для туристов и в летнее время. Для этого здесь есть все предпосылки: уникальная первозданная природа, развитая инфраструктура. Надеемся, что летний фестиваль станет таким же популярным у туристов со всей России, как и «Грелка Фест», - отметил Антон Пятовский.

На территории парковочного центра «Белка» 1 и 2 июля будет зажигательная музыка, бесконечные танцы под сеты от DJ Alex Union и DJ Aleksandr Belousov, выступление NILETTO и Хабиба. Вход на концерты хедлайнеров бесплатный. Также отдыхающих ждут вечерние киносеансы под открытым небом, мастер-классы по зумбе, дегустация изысканных блюд из дичи от шеф-повара Василия Емельяненко. В рамках Grill Day планируют установить новый рекорд «Шерегеша»: на гигантском гриле лучшие повара Сибири приготовят для гостей 60 кг шашлыка.

3 июля пройдет V ежегодный спортфестиваль по маунтинбайку и трейлраннингу (бег по природному рельефу) «Таежная Гонка». Для участия в гонке необходимо зарегистрироваться на сайте.

Открытие самого большого за Уралом веревочного парка

Туристов фестиваля 1 июля ждет открытие нового веревочного парка площадью 600 квадратных метров. Веревочный парк, состоящий из трех высотных уровней станет самым большим за Уралом, и вторым по размеру - в России.

Парк включает три трассы из 96 заданий, расположенные на разной высоте от двух до 12 метров, и подходит для людей разного возраста и уровня физической подготовки. Уникальная для России концепция уровней позволяет выбирать препятствия самостоятельно и проходить парк бесконечно.

Посещение парка:

Взрослый все включено 1300;

Детский все включено 1000;

Детский 1 трасса 500.

Также для тех, кто хочет восстановить силы и подтянуть тело, на фестивале проведут специальную фитнес-программу с семинарами по правильному питанию, спортивными секциями и йогой на вершине горы.

На главной площадке «ПРОГЕШ» можно будет ознакомиться с разнообразием экскурсионных летних маршрутов. Кроме того, пройдут мастер-классы по развитию туристического, отельного и ресторанного бизнеса. Подробная информация о программе размещена на сайте.