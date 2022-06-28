Рок-фестиваль и салют: в Новокузнецке отметят День города

Диана Арбенина и "Ночные снайперы" станут одними из гостей рок-фестиваля. Фото: СОЦСЕТИ

3 июля Новокузнецк будет отмечать День города, и жителей, как обычно, ждет большая праздничная программа.

Отмечаться праздник будет несколько дней. Например, уже в пятницу, 1 июля с 17.00 у досугового центра Орджоникидзевского района начнется праздничный концерт, где горожан порадуют своими выступлениями местные творческие коллективы. Кроме того, в парковой зоне развернется выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства, на которой будет представлена разнообразная сувенирная продукция, изделия новокузнецких умельцев, выполненные в разных техниках. А многочисленные бесплатные мастер-классы как для детей, так и для взрослых, обязательно увлекут всех желающих принять в них участие и научиться чему-то новому.

Для любителей рисования станет интересен арт-пленэр, где каждый сможет почувствовать себя настоящим художником у мольберта и выполнить рисунок ко Дню рождения Новокузнецка.

Для детей предусмотрены различные мастер-классы. Фото: пресс-служба администрации Новокузнецка.

В воскресенье, 3 июля, в 19.00 оркестр губернаторского джаз-клуба «Геликон» исполнит праздничную концертную программу в честь дня города Новокузнецка. Бесплатный джазовый концерт, который состоится на открытой площадке клуба, станет подарком для всех жителей и гостей города.

Основной же подарок новокузнечан ждет в субботу, 2 июля. В этот день запланирован большой праздничный рок-фестиваль «Наши в городе». Известные музыканты, их главные хиты и масштабное восьмичасовое шоу будут ждать всех собравшихся на площади у ТРЦ «Планета». Вход бесплатный.

С 14.00 на фестивальной сцене начнется выступление коллективов и музыкантов. В программе возможны изменения, но пока расписание запланировано так:

14.00 - «Анимация»;

14.40 - LАSCALA;

15.25 - проект «Горшенев» («Кукрыниксы»);

16.10 - Animal Джаz;

16.55 - СЛОТ;

17.40 - Найк Борзов;

18.25 - «Пикник»;

19.25 - Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы»;

20.45 - Гарик Сукачев.

Яркой точкой дня станет красочный фейерверк. Правда, время и место его проведения, власти города обещали назвать накануне праздника. Следите за информацией на сайте kp.ru.