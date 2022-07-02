В Кузбассе «за свет» стали платить больше

Тарифы изменились не только в Кузбассе, но и по всей России. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конце июня в регионе на подъездах многих многоквартирных домов начали появляться объявления-предупреждения о необходимости срочно погасить задолженность за свет из-за предстоящей скорой смены тарифа. Об этом напоминали забывчивым гражданам поставщики ресурса.

Повышение цены в этой сфере - не прихоть энергетиков. Оно произошло для населения и приравненных к нему категорий потребителей в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23 декабря 2021 года.

Для жителей киловатт-час стал дороже на 13 копеек: 2,77 вместо 2,64 рубля. Такой же тариф с начала июля будет действовать для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Юридические лица и физические, приравненные к потребителям, будут платить на 19 копеек больше: 3,96 вместо 3,77 рубля.

Напомним, что тарифы изменились не только в Кузбассе, но и по всей России.

По данным наших энергетиков, в результате сбытовая надбавка (средства, необходимые энергосбытовой компании на обслуживание потребителей) увеличилась на 19 копеек за киловатт-час, а доля на содержание сетей осталась на том же уровне. К примеру, один из крупнейших операторов в регионе с каждого киловатт-часа добавит 0,5 копейки на запланированный ремонт сетей к предстоящей зиме, 0,5 копейки на развитие сетей, 1 копейку на льготное техприсоединение к сетям новых потребителей и 1 копейку на поддержание сетей в работоспособном состоянии.

При этом уже на начало нынешнего года официальная инфляция (17,02% в годовом выражении по данным Минэкономразвития РФ) в разы превысила рост тарифа на электроэнергию, в том числе его составляющей на содержание сетей. То есть выполнить те же объемы физических работ уже невозможно. А износ сетей по области - порядка 70%. При этом, отмечают энергетики, произошел значительный рост стоимости топлива и смазочных материалов, железобетона, металлопроката.

Поэтому планы по развитию вынужденно пришлось скорректировать, в частности, компания отказалась от переустройства сетевой инфраструктуры для увеличения производственных мощностей нескольких предприятий Кузбасса. В тоже время планы подготовки к отопительному сезону оставили без изменений (658 миллионов рублей), так как их снижение может привести к росту аварий.