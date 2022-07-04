Первый в мире гибридный автосамосвал завода БЕЛАЗ начнет эксплуатировать кузбасская компания АО «Стройсервис»

Фото: АО «Стройсервис»

Представители ОАО «БЕЛАЗ» презентовали новинку и заключили соглашение о сотрудничестве с АО «Стройсервис» на IX Форуме регионов Беларуси и России в Гродно.

Фото: АО «Стройсервис»

Новый гибридный карьерный самосвал БелАЗ-7513М грузоподъемностью 130 тонн имеет российский дизельный двигатель ЯМЗ-845 мощностью 537 кВт, оснащен аккумуляторными батареями и системой рекуперации энергии, что позволяет значительно сократить вредные выбросы в атмосферу и заметно снизить затраты на эксплуатацию техники за счет экономии топлива.

Фото: АО «Стройсервис»

Благодаря одновременной работе дизельного двигателя и аккумуляторных батарей больше нет необходимости останавливать машину для подзарядки АКБ. При необходимости батареи можно зарядить от внешнего зарядного устройства. Система рекуперации энергии позволяет тормозить электромотором без применения тормозных дисков, колодок и гидравлики. На этапе торможения электромотор работает как генератор, поэтому во время стоянки под загрузкой или разгрузкой самосвал способен заряжать сам себя. Съемные батареи легко заменить, а по желанию потребителя техника может поставляться без АКБ и дополняться батареями непосредственно на месте эксплуатации.

Фото: АО «Стройсервис»

«Мы давно являемся эксплуатантом завода «БЕЛАЗ», - говорит директор по транспорту компании АО «Стройсервис» Виталий Петров. - Все, что производит завод, нам всегда интересно, особенно, если это позволит повысить производительность, снизить себестоимость, издержки производства. Ну и самое главное, что сегодня опытный экземпляр является производством двух наших дружественных государств – России и Беларуси».

Фото: АО «Стройсервис»

Планируется, что опытно-промышленная эксплуатация БелАЗа-7513М будет проходить на разрезе «Барзасское товарищество» в Кемеровском районе (Кузбасс). У компании АО «Стройсервис» и автоконцерна «БЕЛАЗ» уже есть успешный опыт испытаний предсерийных карьерных автосамосвалов. На разрезе «Березовский» (Прокопьевский район, Кузбасс) проходит промышленные испытания новая модель карьерного самосвала БелАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн.