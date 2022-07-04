Кемеровские ветеринары спасли змею, которая не смогла отложить яйца

Фото: Ветеринарный центр КемГУ

В Ветеринарном центре Кемеровского госуниверситета спасли питона, которого отказались оперировать в другой клинике. Змея могла погибнуть из-за нарушения яйцекладки.

Самка тигрового питона по имени Лулу попала в Кемерово месяц назад после того, как ее отказались прооперировать в Новосибирске. У змеи была диагностирована серьезная дистоция – нарушения яйцекладки. Это распространенная проблема у рептилий, содержащихся в неволе, – самка не может отложить яйца вовремя из-за малоподвижного образа жизни и ослабленной мускулатуры. Такие «застрявшие» яйца грозят гибелью питомцу, если не предпринять немедленных мер. Ситуация с Лулу оказалась очень серьезной: яйца и часть яйцевода уже начали гнить.

- Без хирургического вмешательства змея умерла бы, поэтому было решено прооперировать ее в Кемерове, - рассказала «Комсомолке» руководитель Ветцентра Светлана Яковлева, отметив, что раньше сотрудники центра не проводили такие операции.

Фото: Ветеринарный центр КемГУ

Фото: Ветеринарный центр КемГУ

Операция прошла успешно: работники Ветцентра вместе со студентами-практикантами извлекли неотложенные яйца с некрозом и благополучно зашили питона. После этого змея смогла вернуться домой – в Новокузнецк.

Сейчас Лулу продолжает проходить курс реабилитации. Она уже стабильно питается и практически полностью восстановилась. Однако владельцам питона рекомендовано оберегать змею от попыток размножаться, так как это снова может привести к печальным последствиям.

Напомним, что ранее новокузнецкие спасатели пришли на помощь коту, проживающему в одной из многоэтажек: бедолага застрял в оконном проеме.