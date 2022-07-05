В Кузбассе около 190 горняков выводят на поверхность из шахты «Распадская-Коксовая» после обрушения породы

В результате обрушения породы пострадал один человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 5 июля в 16.07 по местному времени ( в 12.07 по Москве) произошло обрушение горной породы на шахте «Распадская-Коксовая». Экстренные службы сообщают, что в результате обрушения породы пострадал один человек.

- На момент сообщения в шахте находилось 189 человек. Люди выводятся на поверхность. На месте два отделения военизированных горноспасательных отрядов, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области.

Подробности произошедшего выясняются. Из шахты эвакуируется 189 горняков, 30 из них уже поднялись на поверхность, с остальными есть связь.

- По предварительным данным, на глубине около пяти километров под землей произошел толчок. Именно он мог спровоцировать нарушение выработки в вентиляционном треке, - сообщили в ведомстве.

Предварительно, причины толчка носят природный характер, однако будут рассмотрены все версии, включая нарушения техники безопасности при горновзрывных работах и неисправность оборудования, добавил источник.