Два горняка пропали после обрушения на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Виктор Гусейнов

Сегодня, 5 июля, на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске произошло обрушение горной породы.

На момент инцидента в шахте находилось 190 человек. По информации Министерства угольной промышленности Кузбасса, 188 человек вывели на поверхность, однако судьба двоих горняков - машинистов буровых установок пока остается неизвестной. Еще двое получили травмы и сейчас находятся в больнице. Горнопасательные работы продолжаются.

Причины обрушения на данный момент точно неизвестны. Предварительная версия - сейсмособытие магнитудой 3.9.