В России зафиксирован резкий рост утечки данных. Как защитить себя?

Фото: Freepik

Количество фактов утечки персональных данных пользователей выросло на 80% в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные озвучила Наталья Касперская, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Разберемся, в чем причины и как можно себя обезопасить.

Развитие технологий привело к тому, что мы часто оставляем свои персональные данные в интернете. Например, чтобы купить билет на самолет или заказать понравившийся свитер с доставкой, нам нужно сообщить ФИО, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные, а чтобы расплатиться – номер банковской карты и CVC2/CVV2-код.

Вся эта информация попадает в интернет и хранится там. Если не обеспечить защиту данных должным образом, то создается большая вероятность взлома и утечки, а значит личная информация может попасть в руки злоумышленникам.

К сожалению, защите данных часто не уделяют должного внимания. За утечку информации миллионов пользователей законом предусмотрены лишь небольшие штрафы. Поэтому некоторым компаниям проще заплатить их вместо того, чтобы устанавливать и поддерживать дорогую систему защиты.

Фото: Freepik

Но есть хорошие новости: самостоятельно защитить свои персональные данные можно. Важно понимать, что украсть могут только те данные, которые мы сами так или иначе предоставили. Максим Алёшкин, начальник отдела информационной безопасности Goodline рассказал, как можно их защитить:

Оставляйте как можно меньше реальных данных. На сервисах, где они не требуются, можно предоставить неполную или выдуманную информацию. Например, для получения скидки не требуется подтверждения ФИО и даты рождения, значит, можно указать псевдоним.

Указывайте только то, что необходимо. При регистрации всегда сообщайте минимально необходимый комплект персональных данных.

Избегайте сомнительных ресурсов. Такие ресурсы часто делают очень похожими на реальные сайты онлайн-магазинов или других популярных платформ. Поэтому прежде чем оставить свои данные, убедитесь, что перед вами реальная страница.

Установите антивирус. Используйте антивирусные средства при выходе в интернет как на компьютере, так и на телефоне.

Используйте виртуальные карты. При таком способе оплаты в интернет-магазине вы не оставите реквизиты своего счета.

Подключите двухфакторную аутентификацию. Если есть возможность защитить свои ресурсы с помощью двухступенчатой защиты, то лучше ее использовать.

Goodline уделяет большое внимание вопросу безопасности. По словам Максима Алёшкина, в компании постоянно работают над улучшением системы защиты, чтобы обеспечить конфиденциальность данных:

«Защита информации, которую нам доверили клиенты – одна из приоритетных и основных задач. Мы регулярно проводим мероприятия по усилению защищенности автоматизированных систем. Этот процесс не останавливается, постоянно совершенствуемся, чтобы обеспечить надежную защиту данных наших абонентов», – комментирует Максим Алёшкин, начальник отдела информационной безопасности Goodline.