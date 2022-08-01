Хватит одного документа!

У многих дачников теперь появился шанс оформить документы на дом и землю быстрее и проще. Фото: соцсети.

Теперь кузбассовцы могут в упрощенном порядке оформить право собственности на жилые дома, построенные без документов до 14 мая 1998 года, а также на земельные участки под ними. Об этом рассказали на брифинге в областном Управления Росреестра.

С 1 июля 2022 года в России действует новый закон, получивший неофициальное название «Дачная амнистия 2.0».

В нем предусмотрены новые возможности для граждан в части оформления прав на земельные участки и объекты бытовой недвижимости. Документ учитывает предыдущий опыт «дачной амнистии», накопленный с начала действия ее первой версии в сентябре 2006 года.

Напомним, суть закона была в том, чтобы граждане могли оформить права на участки, которые предоставлялись до 2001 года для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, проведения садово-огородных работ, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также объектов недвижимости, имеющихся на данных участках. Срок действия закона продлевали в 2009, 2015, 2018 и 2020 годах, но без изменения действовавших норм и правил.

Теперь же предусмотрены дополнительные возможности для граждан при оформлении прав. К слову, вторая версия «дачной амнистии» не означает, что первая была плохой - с момента вступления «дачной амнистии» в силу упрощенным порядком оформления прав воспользовались, согласно официальным данным, более 14 миллионов россиян. Но все же она имела некоторые ограничения.

- Новая редакция закона учла некоторые пробелы. Основное новшество касается жилых домов, построенных до 14 мая 1998 года, то есть до дня вступления в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации, на неоформленных в собственность земельных участках. Ранее владельцам такой недвижимости приходилось доказывать право собственности в суде. А это, понятно, требовало больших затрат: и времени, и на судебные издержки. Особенно для жителей сельских территорий, где есть проблемы с поиском адвокатов. Теперь такие земли, а вместе ними и строения, можно легализовать без суда, - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Кемеровской области Юлия Исупова на прошедшем для журналистов брифинге.

Также у владельцев теперь будет меньше бумажной волокиты для сбора доказательств прав на недвижимость. Если раньше надо было предоставить разные справки, то сейчас достаточно всего одного документа.

Так, для оформления прав на земельный участок с домом достаточно будет приложить выписку из похозяйственной книги. Или квитанцию оплаты за электричество, подтверждающую, что ее платил фактический собственник.

Не нужно будет и приезжать в подразделения Росреестра - претендент должен обратиться в органы местного самоуправления.

...И еще одно изменение - продление «срока годности». Если раньше действие «дачной амнистии» заканчивалось 1 марта 2026 года, то теперь она продлится до 1 марта 2031 года.

Как отметила Юлия Исупова, на сегодня в Кузбассе не зарегистрированы официально сто тысяч жилых зданий. И это в ряде случаев для жителей становится серьезной проблемой. Так, с ней в этом году столкнулись погорельцы в Тяжинском округе, из-за чего у них было отложено новоселье. Откладывается переезд в новое жилье и у части жителей Кемерова, которые оказались в зоне комплексной застройки.