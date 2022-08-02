Свет! Камера! Кузнец: как семья кузнецов из Кузбасса помогла провести свет в здание строящейся народной киностудии Донбасса — «Донфильм»

Решение помочь киностудии "Донфильм" было принято на семейном совете. На фото - Максим и Оксана с детьми Ксенией, Иваном и Степаном. Личный архив.

... Подкова, висящая над порогом одного из важных героев донбасского фильма «Замысел», не просто притянула внимание зрителя-кузнеца Максима Усольцева из Кузбасса. Но еще больше усилила и так сильное, с первых минут киноленты чувство, что идее, режиссеру – он «свой».

И 39-летний Максим из кузбасского шахтерского городка Анжеро-Судженска, досмотрев это случайно-судьбоносно попавшееся кино на ютубе, позвал жену Оксану, включил его снова... И снова...

- Сейчас вот тоже в который раз пересматриваю... Фильм запускает определенные процессы. Фильм – смысловой кинематограф. Фильм – как лакмусовая бумажка. Фильм, после которого надо думать... И он, по мне, стоит в ряду с «Матрицей», он - русский, «наш»... – делится мыслями Максим. – А тогда, в конце прошлого года посмотрев «Замысел» в первый раз, я сразу начал искать, кто его снял. И так вышел на ребят из Донбасса, на форум, узнал, что фильм – снят, действительно, ими и еще: они строят киностудию «Донфильм», народную...

И это было начало истории, как семья из Сибири обрела друзей в далеком Донбассе, восемь лет отстаивающем свою русскость и вперед многих понявшем смысл настоящего-будущего и смысл Жизни. И как Усольцевы под Новый 2022 год неожиданно для себя вступили в «киношное» приключение...

Посылка

Вообще в семье Усольцевых есть традиция. Раз в год делать «...что-то такое, для души», в подарок. У них – своя кузница, мастерская «Левша».

Встречал, к примеру, Максим жену из роддома с их третьим малышом, Степаном...

- А там сесть, по сути дела, негде, сфотографироваться негде. И родилась идея... И мы после сделали скамеечку к роддому, с двумя аистами, - рассказывает Максим.

Но одно дело – выковать аистов к роддому или подарить другую изящную скамейку парку, или просьбу интерната выполнить... И это все – в родном городе.

Но Усольцевы ..., посмотрев первый (!) художественный фильм Донбасса «Замысел» и узнав об уже поднявшейся «коробке» киностудии «Донфильм» на пустыре, на краю донбасского города Шахтерска, спросили у режиссера Дмитрия Зодчего, что стройке срочно нужно.

- Мы обсудили семьей: можем – не можем. Я бы не сказал, что у нас такой достаток, что можем раскидываться. Но решили: поможем. У нас оставались по работе материалы по электромонтажу (медный электрокабель, «автоматы», розетки). Так, что хватило бы на всю киностудию. Ведь мне сказали, по метражу, киностудия - двухэтажка с подвальным помещением, со съемочным павильоном. И мы тогда сразу же, зимой, собрали и отправили посылку с материалами на «Донфильм».

... Посылка доехала транспортной компанией до Таганрога. За ней и за еще материалами, тоже в помощь киностудии уже из центра России, приехали с «Донфильма», забрали. И посылка Усольцевых пошла в дело на киностудии сразу же и так «... покрыла основную потребность киностудии» в свете.

А Усольцевы - Максим, Оксана, их дети – Ксюша (ей 13), Ваня (ему 7), Степа (ему 5) – стали «Донфильму» с тех пор не только друзьями.

- Я уже часть «Донфильма», тоже представитель киностудии, помощник в показах лент. Теперь это и наше детище тоже. Все люди изначально творцы и нам выпал шанс поучаствовать в небывалом, - говорит Максим. – И еще нас «Донфильм» зовет в гости, и мы съездим туда семьей, когда возможность будет. А еще, в перспективе, это же народная киностудия, и если предложат и нам в кино сняться, мы будем пробоваться с радостью, особенно наши дети.

Вместе

... Я говорю о «Донфильме» с Усольцевыми не в их родном Кузбассе, а в Новосибирске. Ведь лето, отпуск, они приехали на Обское море и ...в Новосибирске встретились с Анатолием Глазуновым, представителем киностудии, донбасским рок-музыкантом, художником, сыгравшим в «Замысле» роль Заключенного, и Глазунов – приехал только что с Барнаула, сняв там одну из короткометражек «Донфильма».

В Новосибирске. Максим и Оксана Усольцевы (справа) с младшим сыном Степаном и с Анатолием Глазуновым, сыгравшим в фильме "Замысел" роль Заключенного. Фото: архив семьи.

И Глазунов тоже тепло вспоминает посылку Усольцевых, поздний вечер, как со всеми работал, как обычно, на стройке, и вот привезли посылки для киностудии, и потом все пили чай, и много, много за жизнь, за растущий круг друзей говорили и о новых фильмах киностудии мечтали.

- А что осталось доделать на стройке «Донфильма» сейчас? И ваш город по-прежнему под обстрелом?

- В 2014-м, начале 2015-го Шахтерск обстреливался ВСУ достаточно жестко, - поясняет Глазунов. - А потом это был тыловой город, относительно спокойный... И в 2016-м, когда мы «Замысел» начали снимать (не имея, кстати, опыта и с большими техническими трудностями), тогда большие обстрелы прекратились и шла какое-то время «тихая война»... Но появляться с камерой на улице, в степи было опасно, могли за диверсантов принять, могли где-то пристрелить, где-то на нас настучать. Пару раз было, в каких-то деревнях, местные увидели: «Всё, сейчас МГБ будем вызывать». Рассказали им, что кино снимаем, да они и сами уж рассмотрели: люди в каких-то нарядах непонятных, и правда, это киносъемка, и киносъемочной группе поверили... А обстрелы от ВСУ в этом году – да, Шахтерску прилетает периодически, на рынок, на склад боеприпасов было, люди погибли...

А что касается киностудии – «коробка» стоит, крыша есть, вода, отопление, свет – есть, отделка сделана частично.

Для павильона крышу сделать не успели – нужен кран, много мужских рук, их нет сейчас – кто-то в солдатах, кто-то на съемках образовательных короткометражек (отчасти это автономное кино, а отчасти – продолжение «Замысла»). Съемки идут и за пределами, в том числе в Москве, и на киностудии – в недостроенных полупартизанских условиях.

- А что такое фильм «Замысел» - для вас, Толя, лично?

- Это инструмент начального проектирования будущего, - говорит о думанном – передуманном Глазунов. – В Великую Отечественную тоже снимали кино, может, наивное, технически простое, но там настолько все мощно сделано, столько с той же музыкой отработано…, что посмотришь такой фильм и хочется пойти и сделать что-то великое, хорошее.

- «Замысел» тоже ТАК заряжает?

- Да, есть такая тенденция. Хотя, хотелось бы, чтобы как можно больше людей он зарядил...

На заставке киностудии шахтер, дарящий людям Свет... Фото: "Донфильм".

Главный герой кинофильма "Замысел" - мальчик по имени Зга - ищет ответы на вопросы о настоящем и будущем... Фото: "Донфильм".

В фильме мальчишка попадает в верхний мир (на фото), который управляет нами, нижним миром. Там, наверху, тоже все непросто... Фото: "Донфильм".

О главном

Про что фильм?

«Замысел» - первый художественный фильм Донбасса, киностудии «Донфильм». Фильм - лауреат международного Русского Кинофестиваля 2019 года. Его посмотрели уже больше трех миллионов зрителей разных стран. А режиссера Дмитрия Зодчего уже даже называют «новым Тарковским».

По сюжету мальчик попадает в другой мир (Вышний Ярус). Это особое пространство, надстройка над нами, управляющая нашим миром. Мальчика ждет, в него верит и его ведет к конечным главным Вратам проводник, который хочет «подкрутить», изменить наладку мира внизу, чтобы мучения людей прекратились. За мальчика, «божью искру», борются противоборствующие силы.

И мальчишка идет. Но его путешествие страшно далеко от милых приключений старых, как мир, сказок про Алису в стране чудес и т.д.

Напомню, это же Донбасс! И это донбасский пацан! И ТАКОЕ кино могло родиться только в этой точке света и сейчас! В мальчишку враги в «Замысле» стреляют и его убивают, но друзья исцеляют. И он идет и не сдается дальше. И, вот по мне, репортёру, главная фраза фильма, это вопрос мальчишки, еще в самом начале, еще только-только ступившего на разрушенную землю верхнего мира-управленца: «Есть кто живой?» И был ему ответ, мол, много кто есть — живых мало... Живых – в смысле тех, кто с горячей душой и с решительным действием, а не просто живет-спит, с затуманенным разумом, сыто ли, разно, осторожно выжидая и считая, что его хата с краю и мир, любой, хоть верхний, хоть наш, как-то наладится сам, без него. Уже - и давно уже - не наладится. Вставайте...

Кстати

В Донбассе СВОЕЙ киностудии раньше не было. А кинохиты прошлого, снятые на донбасской земле не местными киностудиями,– это «Энтузиазм. Симфония Донбасса» (1930 год), он понравился даже Чарли Чаплину, особенно музыкой заводских гудков, кинофильмы «Я люблю» (1936 год), «Большая жизнь» (1939 год, для этой ленты была написана ставшая любимой всеми в СССР и после песня «Спят курганы темные»), «Зеркало для героя» (1987 год) и «Маленькая Вера» (1988 год).

Цифра

6 млн. руб. — уже перечислили кузбассовцы на восстановление Горловки (в Донбасс). Народный сбор начался три недели назад по предложению студента, волонтера из Прокопьевска Виталия Дуды.