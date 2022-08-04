Аэропорт в Новокузнецке стал быстрее обслуживать самолеты благодаря бережливым технологиям

Фото: пресс-служба Аэропорта Новокузнецк имени Б.В. Волынова.

Международный аэропорт Новокузнецк имени Б.В. Волынова, благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» и поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), внедряет бережливые технологии в обслуживание воздушных судов. За счет повышения эффективности работы наземных служб время подготовки самолетов к вылету уже удалось сократить почти на четверть — до 50 минут. К началу горнолыжного сезона планируется ускорить обслуживание еще как минимум на 20%.

«Аэропорт в Новокузнецке активно наращивает пассажиропоток. В июне он увеличился на 11%, в июле — уже на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повысилась частотность рейсов в Москву и Новосибирск, появились и новые направления авиаперелетов. В следующем году здесь будет построен новый терминал, который сможет принимать еще больше самолетов. Вся работа, от разгрузки багажа до посадки на борт, должна выполняться без задержек и сбоев. Эффект от внедрения бережливых технологий прежде всего должны ощутить пассажиры», — отмечает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Из аэропорта Новокузнецка ежедневно выполняются рейсы в московские аэропорты Домодедово и Шереметьево, также организовано регулярное прямое авиасообщение с Екатеринбургом, Красноярском, Новосибирском, Санкт-Петербургом. С 1 июня запустили сезонные рейсы в Сочи. Прорабатывается и запуск новых авиамаршрутов.

Бережливые технологии помогают стандартизировать работу всех наземных служб и исключить лишние перемещения персонала, сократить время ожидания подачи спецтехники и оборудования и в результате повысить эффективность обслуживания воздушных судов. К началу нового горнолыжного сезона планируется оптимизировать заправку самолетов топливом и выдачу багажа пассажирам, свести к минимуму задержки вылетов по вине аэропорта. Затем бережливые стандарты обслуживания будут адаптированы к работе нового пассажирского терминала и внедрены в процессы регистрации, предполетного досмотра и другие операции.

В результате на протяжении трех лет участия в нацпроекте «Производительность труда» эффективность работы аэровокзала будет увеличиваться не менее чем на 5% ежегодно без дополнительных затрат. Аэропорт имени Б.В. Волынова стал вторым в Кузбассе, присоединившимся к нацпроекту. В прошлом году внедрение инструментов бережливого производства помогло кемеровскому аэропорту ускорить обслуживание самолетов и пассажиров в новом терминале почти на четверть.

Напомним, что нацпроект «Производительность труда» ориентирован на средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, повышение производительности труда необходимо для развития экономики и увеличения на этой базе текущего уровня жизни граждан. В Кузбассе участниками нацпроекта стали уже 65 компаний несырьевого сектора экономики, они получают экспертную поддержку Федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК). Кроме того, по инициативе губернатора Сергея Цивилева 2022 год в регионе объявлен Годом повышения производительности труда и экономической эффективности.