В Кемерове открылся первый в Кузбассе автономный дилерский центр EXEED

Фото: Георгий Шишкин

Открытие нового автосалона премиум-класса в городе Кемерово стало главным и долгожданным событием этого лета. 29 июля компания «Автоцентр ДЮК и К» открыла двери первого в Кузбассе автономного дилерского центра EXEED. Это было по-настоящему ярко и феерично!

Надо отметить, что автомобильный бренд EXEED зашел на российский рынок сравнительно недавно, но при этом уже успел зарекомендовать себя как надежный, современный и технологичный, а его доля в премиум-сегменте показывает уверенный и быстрый рост. Сегодня марка представлена тремя моделями интеллектуальных внедорожников — стильный и компактный EXEED LX, эффектный среднеразмерный EXEED TXL и, обладающий самыми большими габаритами, солидный семиместный EXEED VX.

Мероприятие началось громко в прямом смысле слова, открытие салона сопровождалось захватывающим drum-шоу. Ритм барабанов привел зрителей в полный восторг! После фееричного начала последовала официальная часть. С приветственной речью выступил заместитель председателя Правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко. Он подчеркнул, насколько важно то, что на фоне мирового кризиса и непростой сложившейся ситуации внутри автомобильной отрасли, когда многие компании сокращают сотрудников, «Автоцентр ДЮК и К» открывает новый современный автосалон и создает более 30 рабочих мест. Затем, совместно с основателем и совладельцем компании «Автоцентр ДЮК и К» Анатолием Архиповым, он перерезал красную ленточку и торжественно открыл новый автосалон премиум-класса.

Фото: Георгий Шишкин

Фото: Георгий Шишкин

Пока гости наслаждались изысканным фуршетом и восхитительными коктейлями, для них на сцене выступали артисты с разных городов области. По-настоящему тронули гостей слова соучредителя и Генерального директора Натальи Архиповой, тепло поблагодарившей кузбассовцев за доверие к компании. Она также отметила, что для компании «Автоцентр ДЮК и К» открытие дилерского центра премиум-класса – новый и уникальный проект. За 24 года жизни компании на автомобильном рынке Кузбасса, в портфеле брендов не было премиальных марок – «Автоцентр ДЮК и К» был представлен исключительно в массовом сегменте. И это первый столь значимый проект по масштабированию компании.

Фото: Георгий Шишкин

- В рамках проекта, – подчеркнула Наталья Семеновна, – мы хотим организовать дилерский центр премиум-класса с высочайшим уровнем обслуживания кузбассовцев. Это не только удовлетворять потребности клиентов, но и предвосхищать их желания, делать максимально комфортной покупку и обслуживание автомобилей в гарантийный, – а это, к слову, целых 7 лет, – и постгарантийный период. Надо признать, что наш новый дилерский центр отвечает всем высоким стандартам бренда EXEED, а мощности современной сервисной станции позволят в короткие сроки и без очереди на запись проводить техническое обслуживание и ремонт автомобилей. В новом дилерском центре также станет доступным профессиональный детейлинг — это комплекс косметических услуг, включающих в себя химчистку салона, полировку кузова, покрытие кузова защитными составами и пленками.

С поздравительными словами на открытии выступили также управляющий банка ВТБ в Кузбассе – вице-президент Анжелика Рогожкина и заместитель главы города, начальник территориального управления Заводского района Евгений Павлов.

Фото: Георгий Шишкин

Кульминацией мероприятия стала впечатляющая презентация нового автомобиля EXEED TXL 2.0 Sport Edition. Его эффектное появление из облаков дыма, уверены, надолго запомнилось гостям. И, кстати, компания «Автоцентр ДЮК и К» стала одной из первых в России, кто представил публике этот мощный, современный автомобиль. Новая модель получила двигатель 2.0 TGDI с максимальным крутящим моментом 375Нм от 2000 об/мин и 197 л.с. TXL 2.0 Sport Edition - полноприводный автомобиль с улучшенным разгоном, проходимостью внедорожника и приятным расходом топлива. А неповторимый дизайн экстерьера и утонченную эстетику интерьера автомобиля отметили все гости мероприятия.

Новый центр EXEED находится по адресу город Кемерово, улица Терешковой, 62А. Телефон 8 (3842) 558-100.

Внимание! До 20 августа в честь открытия дилерского центра действуют особые условия приобретения на весь модельный ряд EXEED.