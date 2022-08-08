Полярным днем: студент из Кузбасса собрал тонну мусора в Арктике

Волонтеры и гора, которой они помогли. Фото: личный архив.

Экспедиция прошла в рамках всероссийского проекта «Чистая Арктика». В ней участвовали волонтеры из Москвы, Воронежа, Хадыженска, Набережных Челнов и Кемерова. Это был первый опыт по генеральной уборке гор.

Как попал в горы Арктики

- Я давно хотел принять участие в подобном проекте, почувствовать на себе, что такое настоящий Север, - рассказывает «Комсомолке» Гайрат, парень с Таджикистана, студент Кемеровского госуниверситета. - Нашел информацию в интернете о «Чистой Арктике». Заполнил анкету, рассказал о своих достижениях. К примеру, что умею оказать при необходимости первую помощь, а также психологическую поддержку, состою в отряде спасателей. Со мной связались организаторы проекта, предложили поехать на Ямал. Я с радостью согласился.

На Ямале волонтеры отправились в южную часть Полярного Урала, на гору Леквож, чтобы привести в порядок, на высоте 1100 метров, место вокруг заброшенной еще с советских времен станции связи.

...Парни разбили лагерь у подножья горы.

Чтобы добраться до рабочей площадки, ежедневно проходили по восемь километров в одну сторону.

- Нам выдали специальную экипировку, подходящую для работы на горе, нательное белье, теплые носки и ботинки. Наверху жить было невозможно из-за сильного ветра, но и внизу он тоже чувствовался, хотя и меньше. Зато рядом с лагерем было озеро с кристально чистой горной водой. Прохладное. Но нашлись смельчаки, которые в нем купались. На объект заехать или хотя бы подъехать поближе было нереально из-за условий местности. Кстати, когда мы поднимались пешком на гору, то встречали заржавленные останки автомобилей. Шли в гору, нагруженные инструментами, где-то по четыре часа, - рассказывает Гайрат.

Вышка

- Обычно день начинался так. Подъем в шесть-семь часов утра, завтрак, сборы, в восемь часов - старт на объект. После подъема на гору обедали и принимались за работу. Работали в день по четыре часа. Основная задача - собрать металл, в том числе пришлось пилить упавшую вышку связи, - поясняет Гайрат.

Всего собрали металлолома - около десяти тонн. Кроме того, собирали бытовой мусор, оставшийся с советских времен и оставленный позже туристами, банки из под тушенки, пластиковые баклажки для воды. Вроде бы подобные отходы - мелочь, но так как их давно не убирали, то, по подсчетам Гайрата, набралось 1,4 тонны. Весь сбор вывезут вездеходом, когда на подъеме растают снежники.

Выдержать такую тяжелую работу Гайрату помогли хорошая физподготовка и то, как освобождающаяся от мусора гора преображается на глазах.

Незабываемое

Сюрпризом для большинства волонтеров оказалась местная погода.

- Она менялась буквально по десять раз за день. Вот только что было жарко, под плюс двадцать, светило солнце, а уже минут через тридцать - дождь, который переходил в сильный ветер. А через час опять появлялось солнце. Плюс на горе - всегда сильный ветер был, - вспоминает Гайрат.

А еще больше всего запомнилось, как им, волонтерам, выдали спецпитание с учетом местных климатических условий и из непривычного для себя Гайрат отметил оленину, которую попробовал первый раз в жизни, и она ему понравилась. (Кроме этого, в рацион питания входили крупы, макароны, тушенка).

Несмотря на большой объем работ, волонтеры смогли насладиться красотами арктической природы. Они побывали на леднике Топографов, где с высоты горного хребта открывался потрясающий вид гор Полярного Урала.

Доводилось им несколько раз видеть оленей - правда, метрах в двухстах.

А один храбрый заяц, как рассказал Гайрат, сам к ним прискакал - и даже дал себя погладить, за угощенье...

- Скажу так: было нелегко, но интересно, - подвел итог экспедиции Гайрат.

Вот только, сожалеет он, не удалось увидеть северное сияние - не сезон. Но парень надеется побывать на Крайнем Севере еще. А пока в августе - отправится на всероссийский арктический фестиваль в Республику Коми.

О ГЛАВНОМ

Провести «генеральную уборку» Арктики предложили капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов (Мурманск) и советский российский капитан ледокола, Герой Труда РФ Геннадий Антохин (Владивосток). Их идея вылилась в общественную инициативу, которую поддержали экологи, общественные и волонтёрские организации, ученые и главы субъектов РФ.

СПРАВКА «КП»

Мечтать и не сдаваться!

Гайрату Гарифуллину - 21 год. Родом из города Исфар, что в 400 с лишним км от Душанбе, столицы Таджикистана. Выбрал для получения высшего образования Россию. Учится в КемГУ на химика.

- Когда поступил в вуз, то узнал про студентов-спасателей и решил попробовать себя в этом направлении. За это время получил много знаний, навыков, но главное - душевное удовлетворение. В 2021-м стал руководителем матросов-спасателей. Во время дежурств спас пять человек. Нужно мечтать, ставить цели и их добиваться, - рассказал Гайрат.

Поездка на Ямал для него - не случайность. Спасатели вуза активно участвуют в экологических акциях, например, в этом году заняли второе место во всероссийском экоквесте «Лесомания». Они проводили уроки для школьников и студентов, сдавали макулатуру, садили деревья. Еще одно направление в работе - раздельный сбор отходов.

- Доброволец - тот, кто помогает другим и не ждет благодарности, потому что делает это от чистого сердца. Это нетрудно. Даже приятно. Я всегда получаю большой заряд энергии, - признался Гайрат. - Самое главное - мне нравится то, чем я занимаюсь.