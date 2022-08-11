Свадебные традиции: как орекеннеры хранят шорские семьи

Фото из архива музея-заповедника «Томская Писаница», фотограф В. М. Кимеев

Кузбасс является местом традиционного проживания для двух коренных народов, самым многочисленным из которых являются шорцы. Около 11 тысяч шорцев живут в регионе, и это более 80 % всех представителей этой нации в России.

Шорские традиции обогащают кузбасскую культуру. Важно, чтобы узнать об этом наследии можно было не только в музеях. К Году народного искусства и культурного наследия народов России разрез «Кийзасский» (входит в группу «Сибантрацит») приурочил проект, который позволит жителям Кемеровской области познакомиться с культурой и бытом шорцев. Публикации в СМИ и соцсетях расскажут об эпосе и кухне, верованиях и шаманских обрядах, костюмах и предметах быта. Сегодняшний материал мы посвящаем шорской свадьбе: как проходили свадебные церемонии раньше и какие традиции живы до сих пор.

Платок в знак согласия

В XIX - ХХ веках у шорцев существовало три вида свадеб. Первый - сговор, встречался реже всего. Его результатом могли быть неравные браки, когда родственники сговаривали совсем юных мальчиков 10 лет и взрослых девушек 20-30 лет.

Второй – сватовство (куда). Этот способ близок сватовству у других народов. К родителям девушки приходили сваты от жениха, которые договаривались о калыме и дате свадьбы.

Третий и самый распространенный – похищение невесты (кыс аларг). Возраст молодоженов составлял обычно 14-17 лет. Чаще всего девушку не увозили насильно, хотя и такие случаи бывали.

Фото из архива музея-заповедника «Томская Писаница», фотограф В. М. Кимеев

- Невесту обычно не похищали без согласия. Молодые договаривались о дне, в знак согласия девушка давала юноше платок. Ночью со своими неженатыми друзьями он на коне подъезжал к дому невесты, и она сама выходила к своему суженому, – рассказала Светлана Владимировна Кирсанова, создатель детского ансамбля песни и танца шорской культуры «Чалын».

От одага до чараша

Как же проходил свадебный обряд у шорцев? Утром для пары сооружали шалаш (одаг) из молодых березок, которые покрывали берестой. Жених должен был высечь в шалаше огонь. Если у него это получалось быстро, это говорило о том, что совместная жизнь будет долгой и благополучной. В это время невеста дарила всем гостям медные кольца. Эти украшения она копила все детство и юность до дня свадьбы.

Рядом с одагом проходил еще один важный свадебный обряд – заплетание кос невесте. Это делали родственницы жениха, а жених в конце обряда связывал косы вместе. Для того, чтобы дом молодых был полной чашей, во время обряда правую косу гладили мясной костью, а левую - ложкой со сметаной.

Фото из архива музея-заповедника «Томская Писаница», фотограф В. М. Кимеев

Три дня невеста не имела права заходить в дом свекра. Празднование свадьбы шло в одаге. Все это время огонь в костре не должен был гаснуть. Спустя три дня шалаш разбирали, а его основание относили в лес. Молодожены шли в дом отца жениха с вином и угощениями и приносили жертву огню, который очень почитали. Здесь молодая семья жила до тех пор, пока у нее не появлялся собственный дом.

Если свадьба начиналась с умыкания невесты, через несколько дней молодой супруг отправлял в дом своей жены посланника, который должен был предложить примирение и узнать, какой калым хотят родные девушки. Существовала традиция, по которой отец невесты в знак согласия отдать свою дочь несколько раз ударял новоиспеченного зятя по спине плеткой. После этого выбирали день, когда семьи устраивали пир (байгу). В традициях шорской свадьбы байги могли проводиться несколько раз. Например, в богатых семьях после уборки хлеба устраивали мясную (сами свадьбы играли чаще всего весной), также была табачная байга и пир, где резали лошадь.

Интересно, что не всегда калым отдавали сразу. Если жених был из небогатой семьи, он мог отдавать калым несколько лет, за это время в семье могло родиться уже несколько детей. Впрочем, в шорской культуре духовные традиции всегда были важнее материального.

- Многие традиции со временем утрачиваются, что-то сохраняется только в далеких деревнях. Мы, например, долго искали информацию, почему именно красный цвет преобладает на шорской свадьбе, но не смогли найти точный ответ. Но связь с духами - это то, что сохраняется у шорского народа и передается из поколения в поколение, несмотря на принятие православия. Это проявляется как в обрядах, в том числе свадебных, так и в обычной жизни. Мой муж - шорец, и мы, например, когда идем на реку или в лес, подкармливаем духов. Шорцы верят, что нельзя заходить в лес или реку, не спросив разрешения духов тайги и воды. Поэтому шорским семьям важно пронести благословение, полученное от духов на свадьбе, через всю жизнь, – отмечает Светлана Владимировна Кирсанова.

Орекеннеры для счастья в доме

- Шорская свадьба - это отражение духа народа. Важно получить благословение духов, без этого невозможно не только свадьбу играть, но и начинать любое дело. Поэтому до сих пор все мероприятия мы начинаем с обряда благопожелания, когда просим у духов успеха и процветания. Без этого не будет удачи. И шорская свадьба отражает эту веру в духов, - говорит Любовь Яковлевна Роева, участница кемеровской региональной общественной организации «Общество коренного малочисленного народа шорцев «ЫРЫС».

Особенно важна для молодой жены поддержка духов материнского рода. Ведь, приходя в дом мужа, девушка порывает с духами отцовского рода. Покровительницами очага, скота и детей были орекеннеры - антропоморфные фигурки, скрученные из мягкой материи. Коллекция таких фигурок хранится в Новокузнецком краеведческом музее. Как рассказала Полина Гарелик, научный сотрудник Новокузнецкого краеведческого музея, внутри у куколки помещали волос девушки или кудель (волокна конопли). Глаза делали из бисера и верили, что глаза у будущих детей будут похожи на глаза у орекеннеров. Считалось, что от того, насколько аккуратно и изящно сделана кукла, зависит внешность и благополучие будущих детей. Поэтому хозяюшки старались на славу.

Фото из архива музея-заповедника «Томская Писаница», фотограф В. М. Кимеев

- Если девушка не получила духов-покровителей от матери, считалось, что она не будет счастлива в браке, не сможет родить здоровых детей, и даже есть вероятность смерти при родах. Поэтому, когда невесту умыкали, то есть уводили из дома без сватовства, после свадьбы молодые шли в дом невесты и просили благословения у ее родителей. Чаще всего мама после этого передавала домашних покровителей, так как хотела, чтобы ее дочь была счастлива. Шорцы верили, что без покровительства духов человек не сможет справиться с разными бедами. Если кто-то болел, духам устраивали кормление кашей без соли, которую изготавливали из толкана (ячменной муки), или маслом, это позволяло вернуть благосклонность духов. В фондах нашего музея есть орекеннеры, на которых остались следы масла, - рассказала музейный работник.

Духи и сейчас хранят шорские семьи

Свадебный обряд шорцев - это яркое и красочное действие, которое длилось несколько дней. Часть традиций со временем утрачивается или упрощается, поэтому принимаются попытки сохранить этот обряд для потомков. Например, в Ташталоге под руководством Раисы Петровны Торчаковой, руководителя коллектива «Чылтыс», сняли реконструкцию свадьбы. А в музее-заповеднике «Томская писаница» собрали фотографии и свидетельства старожилов, объединив их в проект о шорской свадьбе. Отдельно радует, что занимаются сбором информации не только организации, но и шорская молодежь.

- В юности, как вокалистка, я много ездила по конкурсам. Была в Башкирии, Бурятии, Тыве, Хакасии и видела, как разные народы поддерживают свою культуру. Мой, тогда будущий, муж учился в Казахстане и тоже отмечал, как там чтят свои традиции. Так возникла идея устроить свадьбу по шорским традициям. Мы много разговаривали с представителями старшего поколения: родственниками, участниками моего творческого коллектива «Оюн». Что смогли - воплотили, - рассказывает Мария Топакова.

В этом году Мария и Андрей Топаковы отпразднуют восьмую годовщину свадьбы. Но их до сих пор помнят в междуреченском ЗАГСе. Наряд невесты с красными этническими элементами в одежде, жених в праздничной шорской рубахе, много гостей с народными музыкальными инструментами и одаг (шалаш) рядом с государственным учреждением. Кстати, красный цвет в наряде шорских невест не случаен. Это цвет солнца и огня, он символизирует жизнь и домашний очаг.

Фото из личного архива Марии Топаковой

Но главное для самих супругов не внешний антураж, а внутреннее наполнение. Молодые получили благословение от духов на обряде, который провел для них шаман. Они верят, что это до сих пор бережет их семью, которая за это время успела вырасти на одного человека.

- По разным обстоятельствам мы только на третий раз смогли выбрать дату свадьбы - 9 августа, а это Международный день коренных народов. Наверное, это не случайно. Нас с мужем объединила вера в свой народ. В советское время все обряды запрещали, сохранять традиции было сложно. А сейчас это возрождено. В Таштаголе проводят много народных праздников, традиции передают детям. И это очень важно. Мы с мужем посещаем обряды, которые проводят наши шаманы. Это то, что было у нашего народа испокон веков, и мы верим в силу этих традиций, - говорит Мария.