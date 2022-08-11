Кинопоказ от Goodline возвращается!

Кинопоказ от Goodline в Кемерове в 2019 году.

Одно из громких событий лета возвращается! Уже в августе компания Goodline проведет пятый, юбилейный кинопоказ! Многие жители Кузбасса уже посетили мероприятие и окунулись в атмосферу уютных летних вечеров.

С 20 августа по 3 сентября жители 6 городов – Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Юрга – вновь соберутся, чтобы вместе посмотреть кино под открытым небом.

На огромном 10-метровом надувном экране зрители увидят одну из премьер российского проката – фильм «Артек. Большое путешествие». Это история о четырех подростках, которые попадают в 1988 год и встречают там своих родителей. Чтобы вернуться обратно в будущее, героям предстоит подружиться и пройти вместе немало испытаний.

Теплая атмосфера на Кинопоказе от Goodline в Ленинске-Кузнецком в 2019 году.

Кинопоказ под открытым небом – это прежде всего про время, проведенное в кругу друзей и самых близких. Это незабываемые эмоции и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова:

«Мы очень соскучились по теплым и домашним кинопоказам. Надеемся, что жители Кузбасса тоже с нетерпением ждут возвращения. Сделаем все, чтобы наши вечера запомнились каждому, кто их посетит», –- поделился Андрей Голубев, руководитель проекта «Кинопоказ от Goodline».

Гости смогут согреться горячим чаем и перекусить попкорном. На площадке будет работать множество интерактивных зон: гигантская дженга, батут, фотозона, аквагрим и многое другое - будет интересно всей семье, как взрослым, так и детям. Для зрителей также состоится розыгрыш мерча и подарков от организатора. Все зоны будут работать абсолютно бесплатно.

Игровая зона на Кинопоказе от Goodline в Новокузнецке в 2019 году.

Кинопоказ от Goodline состоится в шести городах Кузбасса уже совсем скоро:

Новокузнецке - 20 августа, на площади общественных мероприятий;

Прокопьевске - 21 августа, на футбольном поле у парка «Солнечный город»;

Белове - 26 августа, на площади перед администрацией города;

Юрге - 27 августа, в парке им. Пушкина;

Кемерове - 2 сентября, в открытом модуле стадиона «Химик»;

Ленинске-Кузнецком - 3 сентября, на площади Мазикина.

Сбор гостей в 19.00. Вход свободный. Подробную информацию смотрите на сайте мероприятия и в группе ВКонтакте.

Фото: служба маркетинга Goodline.